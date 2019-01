Studie: e-sigaret efficiënter om te stoppen met roken dan pleisters of kauwgom kv

30 januari 2019

23u52

Bron: Reuters 0 Wetenschap E-sigaretten zijn twee keer zo efficiënt om te stoppen met roken als nicotinevervangende oplossingen zoals pleisters, pastilles en kauwgom. Dat blijkt uit de resultaten van een groot klinisch onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.

E-sigaretten bevatten geen tabak, maar wel een nicotinehoudende vloeistof die de gebruiker inhaleert in dampvorm. Veel grote tabaksbedrijven verkopen ondertussen e-sigaretten.

Gezondheidsexperts beschouwen het roken van e-sigaretten of “dampen” al lang als een efficiënte manier om een tabaksverslaving af te zweren, maar wetenschappers zijn het nog niet eens over de voordelen.



Uit een nieuwe studie die gefinancierd werd door het Britse Nationaal Instituut voor Gezondheidsonderzoek en uitgevoerd werd door onderzoekers van de Queen Mary University in Londen, blijkt nu dat dampen wel degelijk kan helpen om te stoppen met roken.

Twee groepen

Voor het onderzoek werden 886 proefpersonen ingedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg nicotinevervangers zoals pleisters, kauwgom, kauwtabletten en sprays. De andere groep kreeg een e-sigaret met een of twee flesjes dampvloeistof. Die voorraad mochten ze dan verder aanvullen met dampvloeistoffen naar keuze. Alle proefpersonen kregen minstens vier weken lang persoonlijke begeleiding bij het stoppen met roken.

18 procent van de e-sigaretgebruikers in de studie waren een jaar later van hun verslaving verlost. Van de deelnemers die andere middelen gebruikten om het roken af te leren, was slechts 9,9 procent ook effectief gestopt.

Verder onderzoek nodig

Volgens de onderzoekers is het mogelijk dat de aanpak met de e-sigaret efficiënter is omdat de gebruiker zijn dosis nicotine zo beter kan afstemmen op zijn individuele behoefte.

Onafhankelijke experts reageren enthousiast op de resultaten van het nieuwe onderzoek. “Er is meer onderzoek nodig naar de langetermijneffecten van het gebruik van elektronische sigaretten, maar experts zijn het erover eens dat e-sigaretten opvallend minder schadelijk zijn dan roken. Dus overstappen brengt waarschijnlijk wezenlijke gezondheidsvoordelen met zich mee”, zegt Jamie Hartmann-Boyce, gedragsexpert aan de universiteit van Oxford.