Studie: “Dosis natuur van twee uur per week geeft enorme boost aan onze gezondheid” jv

14 juni 2019

13u20

Bron: The Guardian 16 Wetenschap Dat we in de natuur tot rust kunnen komen, is geen geheim. Maar nu plakken wetenschappers ook een aanbevolen tijd op een deugddoend verblijf in het park of in het bos. Vanaf twee uur per week blijken de positieve gevolgen voor onze gezondheid en ons welzijn aanzienlijk.

In tijden dat heel wat werknemers jaarlijks vaak langer thuis zitten met een burn-out dan dat ze op vakantie kunnen gaan, zijn ontspanningstips meer dan welkom. De natuur blijkt, volgens een nieuw onderzoek, een efficiënte rust- en zelfs geluksbrenger te zijn. De studie is gepubliceerd in Scientific Reports.

Dr. Mathew White van de University of Exeter Medical School vroeg met zijn team 20.000 Britten naar hun tijdsbesteding van de afgelopen week. Van wie amper of geen tijd had doorgebracht in de natuur, voelde een kwart zich niet echt lekker en beweerde zelfs de helft niet tevreden te zijn met hun leven - een graadmeter voor ons welzijn. Bij de groep die minstens twee uur in de natuur had gezeten, voelde slechts een zevende zich niet zo gezond en verklaarde een derde zich ontevreden met hun leven. Een dosis natuur van twee uur bleek ook voldoende: wie voor nog veel langer ging, ondervond geen noemenswaardige voordelen meer.

Voor iedereen

“Wat ons ook echt verbaasde, was dat dit van toepassing was voor zowat elke groep die we konden bedenken”, zegt Mathew White in The Guardian. Hij doelt daarmee op jong en oud, op arm en rijk, op mensen die in de stad en op het platteland wonen. Het klopte bovendien ook voor mensen met chronische ziektes of met beperkingen. “Buitenkomen in de natuur lijkt goed te zijn voor zowat iedereen”, concludeert White uit zijn onderzoek. “Je moet zelfs geen fysieke inspanningen doen, gewoon op een bankje zitten volstaat.”

Opvallend was verder dat het niet uitmaakte of de bevraagde personen de twee uur in de natuur in één ruk dan wel met verschillende tripjes hadden doorgemaakt, noch of dat in een stadspark, in een bos of op het strand was gebeurd. Tijd besteed in de eigen tuin werd niet in beschouwing genomen. Maar volgens White zag de helft van de mensen hun tuin alleszins meer als een opdracht dan als een ontspanning.

Wáárom de natuur zo’n positieve impact op het welzijn heeft, onderzocht White niet. Hij vermoedt dat het rustgevende gevoel daar niet vreemd aan is. “De meeste mensen staan constant onder druk. Dan zoek je een natuurlijke omgeving op, waar het rustig en ontspannend is, en waar je tijd hebt om dingen te verwerken.”