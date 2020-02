Studie bewijst: honden imiteren mensen die geeuwen ttr

12 februari 2020

20u19

Bron: belga 0 Wetenschap Honden imiteren mensen die geeuwen. Dit doen ze zowel met hun baasje als met onbekende personen. Volgens een studie die vandaag is verschenen in het magazine Proceedings of Royal Society B, betekent dit dat het geeuwen voor honden puur aanstekelijk is.

Mensen doen het geeuwen van andere mensen na. De reflex is bekend en blijkt bij mensen meer of minder makkelijk geactiveerd te worden volgens de sociale omstandigheden waarin ze zich bevinden. Bijvoorbeeld als de geeuwende persoon een bekende is, gaan mensen gemakkelijker zijn gedrag kopiëren. Het fenomeen werd ook geanalyseerd bij de beste vriend van de mens, de hond. Tot nu werd het gapen beschouwd als een mogelijk teken van empathie, legt de studie uit.

Maar dat is niet zo, beweert een groep uit de Universiteit van Wetenschappen van Auckland (Nieuw-Zeeland). Zij combineerden zes voorafgaande studies op 257 honden met nieuwe gedragskenmerken. Een dertigtal honden werd onderworpen aan twee verschillende oefeningen.



In het eerste scenario had een mens interactie met het dier, door met hem te spelen en hem te aaien. Later plaatste de persoon de hond op een bed en begon luidruchtig te geeuwen en zich uit te strekken, in het zicht van het dier. In het tweede scenario was er helemaal geen sprake van interactie. De man negeerde de hond, keek hem niet aan en at zonder hem iets te geven. Hierna begon de persoon te geeuwen, net zoals in het eerste scenario.

Aanstekelijk

Resultaat: in beide situaties begonnen de honden ook te geeuwen. "Ze gaapten zelfs lichtjes meer in antisociale omstandigheden", legde Patrick Neiland, de voornaamste auteur van de studie, uit aan het Franse persagentschap AFP.

"Dit heeft ons verrast. Het was waarschijnlijker geweest als de hond meer de persoon ging nadoen die hij het beste kent, omdat aanstekelijk geeuwen en empathie gelijkaardige cognitieve mechanismen kunnen hebben", aldus nog Neilands. Nog meer omdat dit wel bij mensen zo is, onderstreept de studie.

De studie brengt dus "het bewijs dat geeuwen bij honden wel aanstekelijk is, maar niet samenhangt met empathie", concludeerde de onderzoeker. Het zou volgens hem ook "het eerste krachtige bewijs zijn dat gapen niet enkel bij primaten aanstekelijk is" - aangezien het fenomeen ook al bij chimpansees waargenomen werd.