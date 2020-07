Studie berekent hoeveel mensen we naar Mars moeten sturen om planeet (succesvol) te koloniseren AW

02 juli 2020

11u03

Voorlopig lijkt het een scenario voor een sciencefictionfilm, maar stel dat we de rode planeet op een dag écht koloniseren? Met hoeveel personen moeten we dat dan doen? Niet te veel, want dan raken de middelen om te overleven snel uitgeput. Maar ook niet te weinig, want dan is de productiecapaciteit te beperkt. Jean-Marc Salotti, professor aan het Institut polytechnique de Bordeaux (INP), berekende het perfecte evenwicht en publiceerde zijn resultaat in het vaktijdschrift Scientific Reports.

We zouden het haast vergeten, maar het jaar 2020 staat (onder meer) in het teken van de veelbelovende Marsmissie van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA. En behalve de Verenigde Staten hebben ook China, Europa en Rusland hun pijlen gericht op de rode planeet. Het zou immers de eerste planeet zijn die we in de toekomst kunnen koloniseren. Hoe zo’n kolonisatie er exact zou uitzien, is een intrigerende vraag die talloze wetenschappers bezighoudt. Zo onderzocht men in een recente studie hoeveel personen precies nodig zouden zijn om Mars succesvol te koloniseren.



In je eentje Mars koloniseren is alvast onmogelijk. Stel je maar eens voor: je landt op de rode planeet, en hebt een immense honger en dorst na zo’n 500 dagen gereisd te hebben. Je hebt natuurlijk nog wel wat astronautenvoeding aan boord van je ruimteschip, maar ook die voorraad is fel geslonken en niet eindeloos. Tijd om je eigen water-, voedsel- en energievoorzieningen bijeen te knutselen, en snel.



Zo’n huzarenstuk in je uppie uitvoeren is onmogelijk, maar met 109 vrienden moet het wel lukken. Die vrienden zouden gespecialiseerd zijn opdat ze de levensnoodzakelijke zuurstof- en voedselfaciliteiten draaiende kunnen houden. “Doordat er meer individuen zijn, is het voor hen mogelijk om zich op een efficiënte manier te specialiseren”, legt Salotti uit.

Ruwe schatting

Waarom Salotti voor exact 110 personen pleit? Eigenlijk heeft het alles te maken met de tijd die voorhanden is, eenmaal men geland is op Mars. De tijd die nodig is om in levensvoorzieningen te voorzien versus de tijd die er effectief is (zonder zuurstof, energie of voedsel). “Het cijfer is gebaseerd op een (wiskundige, red.) vergelijking tussen de vereiste werktijd om aan alle overlevingsbehoeften te voldoen, en de werktijdcapaciteit van de individuen”, schrijft Salotti in zijn conclusie. Let op: “Dit is een ruwe schatting met tal van aannames en onzekerheden”. Er is dus nog wat werk aan de winkel voordat we Mars daadwerkelijk aan het koloniseren zijn.



