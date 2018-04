Studententeam ontwikkelt koelsysteem van racewagen met artificiële intelligentie jv

26 april 2018

21u31

Bron: belga 2 Wetenschap Het studententeam Formula Electric Belgium heeft in Leuven het ontwerp van een nieuw koelsysteem van een elektrische racewagen voorgesteld. Dat werd ontwikkeld met artificiële intelligentie en 3D-printing en gerealiseerd met steun van de bedrijven Diabatix en 3DSystems.

Formula Electric Belgium, een studententeam van KU Leuven en hogeschool Thomas More, ontwierp en bouwde in negen maanden tijd een elektrische racewagen met de naam Umicore Pulse. Met steun van Diabatix, gespecialiseerd in koelingssoftware, en 3DSystems, een bedrijf in 3D-printing, werd de ontwikkelingscyclus van de koeling drastisch ingekort. Zo wordt de motor een stuk efficiënter gekoeld. De technologie zal volgens de initiatiefnemers commerciële toepassingen in elektrische mobiliteit krijgen.

De studenten hebben de tandwielkast, het batterijpakket en de boordcomputer zelf geproduceerd. Naar eigen zeggen als eerste implementeren ze artificiële intelligentie in het koelen van de wagen. Diabatix gebruikt artificiële intelligentie om allerlei toepassingen met batterijen en elektronica optimaal te koelen. Het studententeam bracht Diabatix in contact met 3DSystems, sponsor van het raceteam. De combinatie van software en 3D-printing maakt de wagen performanter.

De wagen moet op 9 juli klaar zijn voor de eerste race. "Het is spannend om als eerste een nieuwe technologie te kunnen toepassen", zegt Wannes Vanheusden, student industrieel ingenieur en lid van Formula Electric Belgium. "De ontwikkeling en het gebruik van innovaties vergroten de kans op een podiumplaats tijdens competities."