Studenten die smartphone intens gebruiken slapen minder én slechter HAA

07 juni 2019

10u33

Bron: Belga 1 Wetenschap Onderzoekers van de universiteiten van Gent en Antwerpen hebben uit een rondvraag geconcludeerd dat studenten die hun smartphone intens gebruiken, slechter slapen. Het effect is nog groter bij vrouwelijke studenten. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek dat verminderde slaapkwaliteit tot slechtere examenresultaten leidt.

De onderzoekers ondervroegen 1.889 jongeren naar het gebruik van hun smartphone en slaapgewoonten. Studenten die hun smartphone vaker gebruiken, hebben een veel kleinere kans om een goede slaapkwaliteit te ervaren. Concreet wordt intensief smartphonegebruik gelinkt aan een 11 procent lagere kans op een goede slaapkwaliteit.

Mannen vs vrouwen

Vrouwelijke studenten die hun smartphone vaak gebruiken, hebben een grotere kans op een verminderde slaapkwaliteit dan hun mannelijke collega's. Wanneer vrouwelijke studenten hun smartphone vaker gebruiken wordt dit gelinkt aan een daling van de kans op een goede nachtrust die meer dan 20 procent groter is dan bij hun mannelijke collega's.



Bovendien blijken de studenten over het algemeen ook significant minder te slapen als ze een smartphone hebben. Studenten met een hoog smartphonegebruik slapen gemiddeld 12 minuten minder per nacht. Intensief smartphonegebruik wordt dus niet enkel geassocieerd met een verminderde slaapkwaliteit, maar ook met minder slaap.

Slaaphormonen

Activiteiten op de smartphone wekken verschillende emoties op die een zorgeloze slaap verhinderen. Nachtelijke meldingen op de smartphone kunnen de slaap onderbreken. En schermen produceren fel licht dat de aanmaak van slaaphormonen afremt.