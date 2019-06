Student KU Leuven maakt sensor die ijs in brandstoftank vliegtuigen opspoort HR

19 juni 2019

17u18

Doctoraatsstudent Michael Stamm (Departement Materiaalkunde, KU Leuven) heeft in het kader van zijn doctoraat een toestel ontwikkeld dat in staat is om met een sensor ijs op te sporen in de brandstoftank van vliegtuigen. Het toestel maakt bij de check-up van vliegtuigen een tijdsbesparing mogelijk, zo meldt de Dagkrant van de KU Leuven.

Tijdens een vlucht belandt er in de brandstoftank van het vliegtuig op verschillende manieren water, dat wegens de buitentemperaturen tot -50 graden Celsius vervolgens bevriest. “Echt gevaarlijk zijn kleine hoeveelheden ijs of water in zo'n tank niet. Een teveel kan evenwel leiden tot corrosie van onderdelen of schimmelvorming en wanneer het op verkeerde plekken vriest kunnen pijpen barsten of pompen beschadigd raken, hetgeen stevige onderhoudswerken met zich meebrengt die de vliegtuigen voor lange tijd aan de grond houden”, aldus Stamm. “Tijdens de check-ups wordt het water afgevoerd uit de tank, maar voor ijs ligt het moeilijker.”

Kernafval

De Leuvense onderzoeker bouwde op basis van de detectie van geluidssignalen die smeltend ijs uitzendt, een sensor die de aanwezigheid van ijs gericht kan opsporen en het verloop van het smeltproces kan monitoren. Het apparaat detecteert waar er dus in de vliegtuigen ijs zit en dit betekent een tijdsbesparing bij de check-ups van vliegtuigen, waardoor die efficiënter kunnen verlopen.

Ook andere industriële sectoren zoals de voedingsindustrie hebben al interesse getoond. De onderzoeker heeft ook al contact gehad met een bedrijf dat kernafval verwerkt.