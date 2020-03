Strijd (spelenderwijs) mee tegen het coronavirus: vind jij de oplossing? Annick Wellens

04 maart 2020

14u36 0 Wetenschap Wie genoeg heeft van het nieuwe coronavirus, Covid-19, kan het misschien zelf de wereld uit helpen. Enkele wetenschappers aan de Universiteit van Washington hebben een applicatie ontwikkeld waarmee spelenderwijs naar een oplossing gezocht kan worden.

Foldit is een applicatie die geïnstalleerd en geopend kan worden op een laptop of computer. De applicatie leert je eiwitvouwen, of terwijl ontzettend moeilijke puzzels oplossen. Eerst kan je met de app opwarmen door enkele basispuzzels op te lossen. Daarna is het tijd voor het echte werk: het coronavirus bestrijden. Wie erin slaagt om de puzzelstukjes zodanig goed te leggen, kan mogelijks een wetenschappelijke doorbraak op zijn naam schrijven.

Sleuteleiwit blokkeren

Dat zit zo: anderhalve week geleden zijn enkele Amerikaanse wetenschappers erin geslaagd om de structuur van het zogenaamde spike- of sleuteleiwit van het coronavirus in kaart te brengen. Belangrijk, want dat deeltje van het virus hecht zich aan menselijke cellen en infecteert hen.



Zodra een gebruiker er via de innovatieve applicatie in slaagt om een eiwit samen te stellen dat de menselijke cellen beschermt en de aanhechting van het sleuteleiwit van het coronavirus verhindert, kan dat mogelijks de oplossing zijn. Het klinkt simpel, in werkelijkheid gaat het om veel ingewikkelde secundaire structuren waarmee de puzzelaar rekening moet houden.



Tot slot worden de (ingewikkelde) puzzels onder de loep genomen door een team wetenschappers.

Volg de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus in onze liveblog.