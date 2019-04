Straatcannabis “bevat gevaarlijke hoeveelheden uitwerpselen” kv

04 april 2019

18u01

Bron: BBC, The Local 0 Wetenschap De meeste cannabis die in Madrid op straat verkocht wordt, is besmet met gevaarlijke hoeveelheden uitwerpselen. Dat blijkt uit een onderzoek van 90 stalen die aangekocht werden in en rondom de Spaanse hoofdstad. Maar liefst 88,3 procent van de onderzochte stalen bleek niet geschikt voor menselijke consumptie.

In Spanje is de aankoop, verkoop en import van cannabis verboden. Ook consumptie in het openbaar is verboden. Cannabis telen voor persoonlijk gebruik en consumptie in de private sfeer is wel toegestaan.

José Manuel Moreno Pérez, een farmacoloog van de Universidad Complutense in Madrid, verzamelde voor de studie in plasticfolie verpakte stalen cannabis die hij kocht van dealers op straat in de stad en in de buitenwijken, om te onderzoeken of de drugs geschikt waren voor menselijke consumptie.

Denappels en baren

Zijn onderzoeksteam verdeelde de onderzochte stalen in twee groepen op basis van hun vorm: de “denappels” en de “baren”, om te kunnen vaststellen of de ene vorm meer vervuild was dan de andere. De resultaten van hun studie werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Forensic Science International.

De wetenschappers stelden vast dat 93 procent van de denappelvormige stalen gevaarlijke hoeveelheden van de E.coli-bacterie bevatten. Bij de baarvormige stalen was dat 29,4 procent.

Ongeveer 10 procent van de cannabisstalen waren ook besmet met de schimmel Aspergillus.

Laxeermiddel

Zo’n 40 procent van de “denappels” rook ook naar uitwerpselen. Dat, en de hoge besmettingsgraad ervan, is het gevolg van de manier waarop ze het land binnengesmokkeld worden: smokkelaars slikken de in cellofaan verpakte drugs in en nemen dan een laxeermiddel om ze weer uit hun spijsverteringsstelsel te krijgen. Die pakketjes worden vervolgens verhandeld door dealers.

De filters van joints zijn hol: je ademt dus niet alleen de rook in, maar ook fijne deeltjes. José Manuel Moreno Pérez, farmacoloog van de Universidad Complutense

“Gevaar voor volksgezondheid”

Pérez waarschuwt voor de gezondheidsrisico’s van drugs die illegaal op straat werden aangekocht. Het probleem zit ‘m niet alleen in de inhalatie, maar ook in voorbereiding van het roken, haalt hij aan. “Hasj wordt voortdurend met de hand gemanipuleerd. De filters van joints zijn hol: je ademt dus niet alleen de rook in, maar ook fijne deeltjes.”

De E.coli-bacterie kan buikpijn, diarree, koorts, braken en een bloederige stoelgang veroorzaken. Bij sommige mensen treden er nog ernstigere symptomen op.

Het inhaleren van Aspergillus-schimmel kan dan weer leiden tot ernstige problemen bij mensen met longaandoeningen zoals astma of mucoviscidose of bij mensen met een zwak immuunsysteem.

Gevaar voor volksgezondheid

Volgens de studie zijn de gevaren bijzonder ernstig voor kankerpatiënten die cannabis roken om de symptomen van chemotherapie te verzachten. “Deze patiënten hebben een verzwakt immuunsysteem, wat betekent dat een infectie die wordt veroorzaakt door de consumptie van besmette hasj fataal kan zijn”, luidt het.

De gemiddelde hoeveelheid uitwerpselen in elke gram van de onderzochte cannabis is 500 keer hoger dan de maximumlimiet die de Amerikaanse overheid instelt voor marihuana of die de Europese Unie instelt voor fruit en thee.

De gevaren van op straat verkochte cannabis zijn bijgevolg ernstig genoeg om van een risico voor de volksgezondheid te spreken, stelt de studie.