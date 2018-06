Stonehenge onthult nieuw mysterie: pleegde Pythagoras plagiaat? Jolien Meremans

22 juni 2018

10u52

Bron: FOX 0 Wetenschap Een nieuwe theorie over de beroemde oude site Stonehenge gaat stilaan de wereld rond. De stenen zouden gebouwd zijn met behulp van de beroemde stelling van Pythagoras, maar de Griekse filosoof vond die stelling pas 2000 jaar later uit. Betrapten wetenschappers de filosoof op plagiaat?

Het nieuwe boek “Megalith: Studies in Stone” beweert dat de geometrische principes van Pythagoras terug te vinden zijn in het mysterieuze Stonehenge. De wereldberoemde stenen cirkel werd 5000 jaar geleden gebouwd en staat bekend om zijn speciale positie ten opzichte van de zon. Elk jaar trekken duizenden toeristen naar de site om het eeuwenoude mysterie te bewonderen.

a² + b² = c²

Een van de auteurs van het boek, Robin Heath, beweert dat een grote driehoek van Pythagoras te zien is op de Engelse site in Wales, waarvan de bluestones zijn afgesneden. Een rechthoek van vier zandstenen vormt volgens het boek een perfecte driehoek van Pythagoras wanneer de zandstenen diagonaal in tweeën worden gedeeld.

Niet alleen de onderzoekers van Stonehenge, maar ook andere experts zeggen dat ze bewijs hebben gevonden dat de beroemde stelling al lang voor Pythagoras bestond. Vorig jaar nog onthulden wetenschappers de geheimen van een mysterieuze 3.700 jaar oude Babylonische kleitablet, waarop de oudste goniometrische tabel te lezen staat. De Griekse filosoof leefde pas in 6de en 5de eeuw voor Christus en kan dus niets met die tabel of Stonehenge te maken hebben.

Zonsopgang

Duizenden nieuwsgierigen keken donderdag naar de zon op Stonehenge. De zon kwam op achter de Heel Stone. Die steen markeert de plaat voor zonsopgang aan de horizon. De toeschouwers stonden versteld van het fenomeen en verspreidden foto’s op sociale media, terwijl de stralen door het monument stroomden. Die stralen kondigden de langste dag van het jaar aan op het noordelijk halfrond.