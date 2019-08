Exclusief voor abonnees Stoffen in bloed voorspellen of je de komende tien jaar zal overlijden Lieve Van Bastelaere

21 augustus 2019

17u28 18 Wetenschap Wetenschappers hebben in het bloed stoffen gevonden die kunnen voorspellen of je de komende vijf tot tien jaar zal overlijden. Al is het nog iets te vroeg om aan je dokter een test te vragen om je verwachte sterfdatum te kennen. “Over een jaar weten we ongetwijfeld al veel meer.”

Verouderingsonderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Nederland en van het Max Planck Instituut voor Biologie en Veroudering (MPI) in Duitsland onderzochten het bloed van liefst 44.168 personen. Het gaat om mensen die al aan eerdere studies hadden deelgenomen en bij wie toen bloed was afgenomen. Dat bloed werd opgeslagen in biobanken — het lag dus al enkele jaren in de diepvriezer.

