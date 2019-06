Exclusief voor abonnees Stickertje houdt uw appel of mango twee weken langer vers Dietert Bernaers

26 juni 2019

17u22 0 Wetenschap We gooien bijna de helft van ons vers fruit weg omdat het rot is voor we het opeten. Maar aan die immense verspilling zou nog dit jaar een einde kunnen komen. Een Belgisch biotechteam werkt samen met een Amerikaans bedrijf aan een stickertje dat het rottingsproces aanzienlijk vertraagt. “Ons zelfklevertje zorgt ervoor dat uw appelsienen of mango’s tot twee weken langer goed blijven”, zegt Patrick Van Dijck van het Centrum voor Microbiologie in Leuven.

Het oorspronkelijke idee komt van een Maleisiër. Zhafri Zainudin hoorde hoe een vriend van hem steen en been kloeg. “Als kleine fruitverkoper moet ik elke week de helft van wat ik in mijn stalletje heb liggen weggooien. Het wordt zo snel rot.” Zainudin dacht na over een goedkope, natuurlijke oplossing en kwam uiteindelijk uit bij de stickertjes die al op menig stuk fruit kleven. Als ik daarop stoffen kan aanbrengen die geleidelijk verdampen en de vrucht beschermen tegen schimmelinfecties, gaat het fruit langer goed blijven, was zijn basisidee.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis