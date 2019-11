Sterrenkundigen staan morgen extra vroeg op voor de Monocerotiden mvdb

21 november 2019

12u20

Bron: Meteovista - AD.nl 180 Wetenschap Sterrenkundigen staan morgenochtend extra vroeg op om geen seconde te hoeven missen van de Monocerotiden. De wat? Een zwerm meteoren die doorgaans voor weinig vuurwerk zorgt. Dit jaar is dat naar verwachting anders. In de vroege ochtend van vrijdag zouden er tientallen, zo niet honderden, meteoren te zien moeten zijn. De grootste piek duurt niet veel langer dan 11 minuten.

De aarde beweegt dan door een wolk met gruis die de naam Alpha Monocerotiden heeft, weet Meteovista. Dit veroorzaakt een ware sterrenregen. Bij dergelijke hoeveelheden wordt ook wel van een meteorenstorm gesproken. Deze meteorenzwerm is geen jaarlijks terugkerend fenomeen en laat zich moeilijker voorspellen dan jaarlijks terugkerende zwermen.



De Alpha Monocerotiden zijn stukjes ruimtepuin (meteoroïden), die oplichten wanneer ze de dampkring binnendringen. Ze heten Alpha Monocerotiden, omdat ze uit het sterrenbeeld Monoceros lijken te komen. De Alpha Monocerotiden hebben een snelheid van 63 km/s, dat is meer dan 200.000 km/uur! Door de hoge valsnelheid wordt het pad van de meteoroïde elektrisch geladen (ionisatie) en bij het opheffen van het landingsverschil komt straling (licht) vrij. Vanaf dat moment wordt het een meteoor of in de volksmond een vallende ster genoemd.



Er wordt voor vrijdagochtend vroeg wolkenvelden en opklaringen verwacht. Geen ideale condities dus om vallende sterren te kijken, maar er is genoeg reden om te hopen op opklaringen tijdens het piekmoment.

Piek om 5.50 uur

Het piekmoment wordt verwacht rond 5.50 uur. De piekperiode begint waarschijnlijk rond 5.25 uur en zal om 6.15 uur eindigen. Aan het begin en eind van de piekperiode is er eens in de twee of drie minuten een vallende ster te zien en op het hoogtepunt zijn er drie tot vier per minuut te zien. Daarbij kunnen ook meerdere vallende sterren tegelijk te zien zijn.

In werkelijkheid loopt het aantal vallende sterren mogelijk nog veel verder op naar zo’n 400 meteoren per uur. Doordat het niet mogelijk is om naar alle kanten tegelijk te kijken en doordat de maan een beetje kan storen is het onmogelijk om ze allemaal te zien. Daarnaast kunnen zwakke meteoren door lichtvervuiling niet te zien zijn.

Omdat deze meteorenzwerm moeilijk in te schatten is, is ook niet zeker hoeveel vallende sterren te zien zullen zijn. Daarnaast kan ook de piekperiode gemakkelijk een half uur eerder of later vallen. Wie het hoogtepunt niet wil missen kan het beste gaan kijken van 5.20-6.20 uur.

Tips

Naast je warm aankleden, geeft Meteovista nog enkele tips om de vallende sterren van de Alpha Monocerotiden zo goed mogelijk waar te nemen.

- Kijk naar het zuidwesten naar een punt iets lager dan halverwege tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel als je wil zien vanuit welke hoek de vallende sterren komen. Dit is niet noodzakelijk, want ze zijn overal aan de hemel te zien.



- Zoek een donkere plek op zonder kunstlicht. Vanuit het open veld zal je meer zien dan vanuit je verlichte achtertuin in de stad.



- Zorg dat je vrij zicht hebt op de hemelkoepel. Zelfs als bomen, struiken of gebouwen maar een klein deel van de hemel afschermen kun je vallende sterren missen.



- Laat je ogen zo’n 15 minuten wennen aan het donker, dan nemen je ogen meer waar. Kijk dus tijdens het wachten ook niet op je smartphone met fel licht.

- Neem regelmatig een pauze, want door het turen vermoeien je ogen vrij snel.