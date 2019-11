Ster gekatapulteerd uit het hart van onze Melkweg raast met duizelingwekkende snelheid richting uitgang Joeri Vlemings

13 november 2019



Bron: space.com 14 Wetenschap S5-HVS1 is de naam van een ster die vijf miljoen jaar geleden uit het ‘hart der duisternis’ van onze Melkweg werd weggeschoten. Astronomen hebben ontdekt dat ze met een duizelingwekkende snelheid van zomaar eventjes 6 miljoen km/uur richting uitgang van ons sterrenstelsel raast.

Vijf miljoen jaar geleden werd S5-HVS1 uit een superzwaar zwart gat in het centrum van ons melkwegstelsel weggekatapulteerd met een ongeziene snelheid. Een groep wetenschappers onder leiding van Sergey Koposov van de Carnegie Mellon University heeft de ster ontdekt in het sterrenbeeld Kraanvogel. De ster werd - toevallig - gespot op relatief korte afstand (29.000 lichtjaar) van de aarde, met een snelheid die tien keer hoger ligt dan die van de meeste sterren in onze Melkweg.

S5-HVS1 werd ontdekt met behulp van de Anglo-Australische telescoop (AAT) en van ESA’s ruimtetelescoop Gaia. “De snelheid van de ontdekte ster is zo hoog dat ze onvermijdelijk de Melkweg zal verlaten en nooit meer terugkeren”, aldus Douglas Boubert van de universiteit van Oxford. De wetenschappers zijn enthousiast omdat ze al langer vermoedden dat zwarte gaten sterren kunnen verdrijven met erg hoge snelheden, maar “nog nooit zo’n snelle ster ondubbelzinnig konden associëren met het centrum de Melkweg”.

De onderzoekers konden het traject van de ster traceren tot Sagittarius A*, het zwarte gat van meer dan 4 miljoen zonsmassa’s in het midden van de Melkweg. Het is het eerste aangetoonde voorbeeld van het zogenaamde Hills-mechanisme, waarbij sterren met enorme snelheden weggekatapulteerd worden uit het centrum van melkwegstelsels. “Het is echt geweldig om deze ster te zien, omdat we weten dat ze in het galactische centrum moet zijn gevormd, een plek die heel anders is dan onze lokale omgeving. Het is een bezoeker uit een vreemd land”, zegt wetenschapper Ting Li.