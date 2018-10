Stephen Hawking voorspelde komst van “supermensen” kv

14 oktober 2018

18u15

Bron: The Guardian, Mirror 3 Wetenschap De Britse natuurkundige Stephen Hawking, die in maart overleed, vreesde de komst van een nieuw ras van supermensen. In een reeks van artikels en essays voor een boek dat dinsdag verschijnt, beschrijft Hawking dat rijken hun DNA en dat van hun kinderen zouden kunnen laten wijzigen om zo slimmer, sterker en gezonder te worden.

Volgens de wetenschapper bestaat de kans dat er middels genetische manipulatie een nieuw ras van supermensen zal ontstaan dat de rest van de mensheid kan vernietigen.

In Brief Answers to the Big Questions, een boek van Hawking dat vanaf dinsdag verkrijgbaar is, stelt de fysicus dat rijke mensen de kans zullen krijgen om zichzelf middels genetische manipulatie te verbeteren. Zo zullen ze onder andere een beter geheugen, een betere weerstand tegen ziektes, een verhoogde intelligentie en een langere levensduur in de hand kunnen werken. Maar deze “verbeteringen” van mensen uit de rijke klasse, zullen ook gevolgen hebben voor de “niet-verbeterde mensen”, zegt Hawking.

Zodra dergelijke supermensen verschijnen, zullen er opvallende politieke problemen ontstaan met niet-verbeterde mensen, die met hen niet kunnen concurreren. Stephen Hawking

Volgens de fysicus zullen er waarschijnlijk wel wetten ingevoerd worden tegen dergelijke genetische manipulatie, maar zullen sommigen toch niet aan de verleiding kunnen weerstaan. “Zodra zulke supermensen verschijnen, zullen er opvallende politieke problemen ontstaan met niet-verbeterde mensen, die met hen niet kunnen concurreren”, schrijft Hawking. “Zij zullen waarschijnlijk uitsterven of onbelangrijk worden. In de plaats daarvan komt een ras van wezens dat zichzelf ontwerpt en verbetert aan een steeds hoger tempo.”

Hawking verwijst naar Crispr-Cas9, een techniek die wetenschappers in staat stelt om kwaadaardige genen in DNA te verwijderen of te vervangen.

Toch is niet iedereen het met Hawking eens. Onder andere de Britse astronoom Lord Rees, een vriend van Hawking die wel eens vaker tegen hem ingaat, wijst erop dat er een groot verschil bestaat tussen het voorkomen van ziektes en de poging om mensen “te verbeteren”. Hij verwijst onder andere naar een spermabank in Californië die elitesperma van onder andere Nobelprijswinnaars aanbood. Die moest de deuren sluiten omdat er onvoldoende vraag was.