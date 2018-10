Stenen “deurstopper” blijkt kostbare meteoriet kv

06 oktober 2018

00u55

Een Amerikaan uit de staat Michigan heeft ontdekt dat de steen die hij al tientallen jaar gebruikt als deurstopper, een heel waardevolle meteoriet blijkt te zijn die zo'n 100.000 dollar (87.000 euro) waard is.

Nadat David Mazurek in januari vernam dat kleine stukjes meteoriet voor duizenden dollars verkocht werden, wilde hij weten of die bizarre, tien kilogram zware steen die hij al jaar en dag gebruikte om zijn staldeur open te houden, ook wat zou kunnen opbrengen.

Mazurek trok ermee naar de Central Michigan University. Daar had hoogleraar geologie Monaliza Sirbescu meteen in de gaten dat ze niet zomaar een steen in handen kreeg.

Sirbescu werkt al achttien jaar aan de universiteit van Michigan. Geregeld vragen mensen haar of een steen die ze hebben gevonden misschien een meteoriet is. "Achttien jaar lang was het antwoord altijd nee", vertelt ze. "Maar nu wist ik dat het iets bijzonders was." De professor stuurde twee kleine fragmentjes van de steen naar het Smithsonian Museum in Washington DC, waar haar bevindingen bevestigd werden.

Uitgegraven

Mazurek had de meteoriet al sinds 1988 in zijn bezit. Hij kreeg de steen erbij toen hij een boerderij kocht. Volgens de oorspronkelijke eigenaar was de steen in de jaren 1930 met een zware klap neergestort op het terrein. Toen hij samen met zijn vader de meteoriet gingen uitgraven, was hij nog steeds warm. De kinderen namen de steen wel eens mee naar school voor een spreekbeurt, maar verder deed het ding dienst als deurstopper.

Vroegste zonnestelsel

Uit onderzoek van de steen blijkt dat hij voor 88,5 procent uit ijzer bestaat en voor 11,5 procent uit nikkel. "Dit is het waardevolste dat ik ooit in handen heb gehad, zowel in prijs als in wetenschappelijke waarde", aldus Sirbescu. "Het is een stukje van het vroegste zonnestelsel dat ons in de schoot viel."

"Wat er op dit ogenblik meestal gebeurt is dat meteorieten ofwel verkocht en tentoongesteld worden in een museum, of verkocht worden aan verzamelaars en kopers die er winst op willen maken", aldus Sirbescu.

Zowel het Smithsonian Museum en een museum in Maine zijn geïnteresseerd in het exemplaar, dat naar schatting 100.000 dollar (87.000 euro) waard is.

Mazurek wil een deel van de opbrengst van de verkoop aan de universiteit schenken. "Ik ben het beu om hem als deurstopper te gebruiken. Tijd om een koper te vinden", zegt de man.