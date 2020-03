Stel een vraag aan Frank De Winne: astronauten van ESA geven tips over leven in quarantaine Annick Wellens

26 maart 2020

16u01

Bron: ESA 0 Wetenschap Als er iemand weet wat het is om in isolatie te leven, zijn het de astronauten wel. Hoe ze dat doen vertellen ze tijdens een live-uitzending, georganiseerd door de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. De Belgische ruimtevaarder Frank De Winne en de Nederlandse André Kuipers bijten om 16 uur de spits af.

Voor elke trip naar de ruimte brengen astronauten reeds enige tijd – tot 14 dagen – in quarantaine door om te garanderen dat ze geen ziektes met zich meedragen. Onmiddellijk na de quarantaine volgt een trip naar de ruimte. Vervolgens moeten ze een tijd doorbrengen in het Internationaal Ruimtestation (ISS), 400 kilometer van de aarde verwijderd.



Omdat de situatie waarin we ons nu bevinden zo hard lijkt op een verblijf in de ruimte, willen astronauten ons graag enkele tips en ideeën geven om het allemaal wat draaglijker te maken. Dat doen ze via een live-uitzending op Youtube en ESA WebTV. Je kan je vragen makkelijk droppen via Twitter, Instagram en Facebook door gebruik te maken van de hashtag #SpaceConnectsUs. Misschien worden ze wel opgepikt en beantwoord door Frank De Winne.

198 dagen, 17 uur en 34 minuten in de ruimte

De Winne verbleef in 2002 voor de eerste keer in het ISS. Zijn eerste verblijf was maar kort en duurde acht dagen. In 2009 vertrok hij nogmaals naar de ruimte, dit keer voor zes maanden. Tijdens de laatste twee maanden van die ruimtemissie was hij overigens commandant van het ISS, bijzonder want meestal wordt er gekozen voor een Amerikaanse astronaut of een kosmonaut (van Rusland). In totaal bracht De Winne maar liefst 198 dagen, 17 uur en 34 minuten in de ruimte door.

Na zijn laatste ruimtemissie werd De Winne in 2012 hoofd van het European Astronaut Centre, het opleidingscentrum voor astronauten van de ESA in Keulen.

Behalve De Winne en Kuipers zullen ook Matthias Maurer, Alexander Gerst, Thomas Reiter, Samantha Cristoforetti, Jean-François Clervoy, Thomas Pesquet, Timothy Peake, Rusty Schweickart, Nicole Stott, Tom Jones, Dumitru-Dorin Prunariu, Anousheh Ansari vragen beantwoorden in het (op volgorde) Duits, Italiaans, Frans en Engels.