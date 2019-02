Steeds meer mensen geloven dat de aarde plat is en “dat is de schuld van YouTube” kv

Onderzoekers van de Texas Tech University zijn ervan overtuigd dat ze ontdekt hebben waarom steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat de aarde niet rond, maar plat is. Volgens hen is YouTube verantwoordelijk voor de verspreiding van de samenzweringstheorie.

De onderzoekers trokken naar een grote ‘Flat Earth’-conferentie in Raleigh, North Carolina in 2017 en eentje in Denver, Colorado in 2018. Ze spraken er met 30 aanwezigen over de manier waarop ze tot de overtuiging kwamen dat de aarde in feite een platte schijf is.

29 van de 30 ondervraagden gaven aan dat ze die mening vormden na het bekijken van YouTube-video’s die deze theorie verspreiden. “De enige persoon die dit niet aangaf was daar met zijn dochter en schoonzoon en die hadden het op YouTube gezien en hem erover verteld”, zegt Asheley Landrum, die het onderzoek leidde.



Uit de interviews blijkt dat de meeste ondervraagden video’s hadden bekeken over andere samenzweringstheorieën, onder andere over 9/11, de schietpartij in de basisschool van Sandy Hook en of NASA wel echt naar de maan ging. YouTube raadde hen vervolgens zelf ‘Flat Earth-video’s’ aan.

Landrum was verrast over de achtergrond van de respondenten. “Er was een grote spreiding en daar waren we erg verrast over. Velen hadden een hoger diploma. Er was een ingenieur, een sociaal assistent, een interimleerkracht”. Alle ondervraagden bleken ook te geloven in andere complottheorieën.

Algoritme aanpassen

Volgens Landrum, die de resultaten van het onderzoek voorstelde tijdens de jaarlijkse meeting van de Amerikaanse Vereniging voor de Bevordering van Wetenschap in Washington, DC, doet YouTube niet opzettelijk iets verkeerds, maar zou de site haar algoritme kunnen aanpassen om meer accurate informatie te tonen. “Er is veel bruikbare informatie op YouTube, maar ook veel misinformatie”, aldus Landrum. “Hun algoritmes maken het makkelijk om meegezogen te worden (in samenzweringstheorieën, red.) door informatie te presenteren aan mensen die daar meer vatbaar voor zijn.”

Wetenschappelijke video’s

“Geloven dat de aarde plat is, is op zichzelf niet noodzakelijk problematisch, maar het gaat gepaard met een wantrouwen in instellingen en autoriteit in het algemeen”, voegde ze eraan toe. “We willen dat mensen kritische consumenten zijn van de informatie die ze aangereikt krijgen, maar er moet een evenwicht zijn.”

Landrum riep wetenschappers op om hun eigen YouTubevideo’s te creëren en zo de verspreiding van samenzweringstheorieën tegen te gaan. “We willen niet dat YouTube vol video’s staat die alle redenen geven waarom de aarde plat is. We hebbe andere video’s nodig die uitleggen waarom die redenen niet echt zijn en hoe er verschillende manieren zijn waarop je dat zelf kan onderzoeken.”