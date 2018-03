Startup wil je brein opslaan voor later, maar moet je daarvoor wel doden jv

14 maart 2018

23u34

Bron: The Guardian, New York Post 0 Wetenschap De Amerikaanse startup Nectome wil klanten aanbieden om hun brein op te laden in de cloud met een techniek die het bedrijf al uittestte op konijnen. Maar je moet er wel iets heel belangrijks voor over hebben: je kan niet blijven leven.

Nectome werd in 2016 opgericht door een paar AI-wetenschappers van het befaamde MIT. Bedoeling is het menselijke brein te bewaren door het te 'verglazen' met een hitech balsem. Daarbij worden de hersenen eigenlijk omgezet in glas. Dat lukte in 2016 al met het brein van een konijn, en dit jaar met dat van een varken.

25 mensen legden tot nu toe 10.000 dollar op tafel om op een wachtlijst te staan. Onder hen ook miljardair Sam Altman zelf van Y Combinator, dat Nectome in zijn stal heeft. Altman gaat er naar eigen zeggen van uit dat zijn hersenen inderdaad zullen opgeladen worden in de cloud.

Maar er zit een addertje onder het gras dat toch niet zo onschuldig is. Om het brein voldoende goed te kunnen bewaren via de hitech chemische balseming, mét alle herinneringen nog intact, moet het gebeuren op het moment dat de patiënt sterft. Het komt er dus op neer dat het proces de klant doodt. Of zoals Robert McIntyre, een van de oprichters van Nectome, het stelt: de techniek is "100 procent fataal". Je moet wel degelijk bereid zijn je huidige leven op te geven - euthanasie te plegen - in ruil voor het eeuwige leven.

Nectome gelooft dat het zijn diensten daarom enkel legaal zal kunnen aanbieden in een handvol Amerikaanse staten, zoals Californië, waar euthanasie in bepaalde gevallen toegelaten is vanuit het principe van "waardig sterven". Maar zelfs dán zal het zeker niet voor 2021 in de praktijk kunnen worden gebracht.

Nog een niet te onderschatten nadeel: er bestaat voorlopig nog geen echte methode om het brein na invriezen of verglazing weer te activeren of te digitaliseren. De vooruitzichten zijn om ergens rond 2024 een "biologisch neuraal netwerk" volledig te kunnen simuleren. Maar voor geactiveerde hersenen die in staat zijn tot interactie met de buitenwereld bestaat niet meteen een tijdschema.