Stammen we af van aliens? Volgens deze wetenschappers kan het Arne Adriaenssens

27 oktober 2018

13u20

Bron: NBC 4 Wetenschap “Wat als de mensheid niet ontstond uit zuiver aardse organismen, maar ‘besmet’ werd met buitenaards leven door een inslaande meteoriet?” Die vraag stelden drie wetenschappers aan Harvard zich waarna ze druk aan het rekenen sloegen. Hun conclusie : het zou zomaar even kunnen kloppen.

We kennen het verhaal. Van eencellige organismen in het water groeiden we langzaamaan uit tot de fantastische wezens die we vandaag in de spiegel zien. Daar twijfelt niemand aan. Toen Darwin in 1895 met die evolutietheorie op de proppen kwam, was ongeloof echter het enige waar hij bij zijn collega-wetenschappers op kon rekenen. Een revolutionair idee heeft tijd nodig om zich te nestelen.

Dat ondervinden ook Idan Ginsburg, Manasvi Lingam en Abraham Loeb vandaag. Deze drie wetenschappers van de Amerikaanse University of Harvard stelden Darwins basistheorie in vraag en gingen op zoek naar andere verklaringen voor het ontstaan van het leven op aarde.

Die vonden ze miljoenen kilometers boven onze hoofden in de oneindige leegheid van de ruimte. Daar zweven talloze meteorieten rond. Waar ze vandaan komen is niet altijd duidelijk, waar ze heen gaan nog veel minder. Toch is het volgens het drietal mogelijk dat deze rotsblokken een bron kunnen zijn van levende bacteriën. Bij een inslag op een planeet zouden ze zich dus in principe kunnen voortplanten en het evolutieproces in gang zetten.

Microscopisch kleine kans

Deze vorm van intergalactische bevruchting noemt men panspermie. De theorie gaat al langer over de tongen in wetenschappelijke kringen, maar wordt door de meeste wetenschappers echter als sciencefiction afgedaan. De piste vertoont her en der serieuze gaten waar criticasters maar al te graag op wijzen.

Een eerste probleem is ‘tijd’. Meteorieten zweven soms enkele miljoenen jaren door het heelal voor ze zich te pletter storten. De reizende bacteriën moeten dus een erg lange levensverwachting hebben om de trip te overleven. Daarbovenop komt het gevaar van de stralingen. Wat radiatie betreft, is de ruimte één grote microgolfoven. Dat doet de overlevingskansen van de organismen nog verder inkrimpen.

En zelfs mochten ze dat overleven, zijn er nog vele puzzelstukjes die juist moeten vallen. Ze moeten de crash zelf overleven en er moet leven mogelijk zijn op die bewuste planeet. De kans dat al die zaken toevallig perfect uitkomen zijn microscopisch klein.

Met zoveel grote vraagtekens lijkt de kans dat we daadwerkelijk van aliens afstammen erg gering. Toch weet je maar nooit. Wie weet leren kinderen binnen honderd jaar op school over hoe drie onderzoekers de waarheid blootlegde, maar niemand hen geloofde. Een revolutionair idee heeft nu eenmaal tijd nog om zich te nestelen.