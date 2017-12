Spoiler alert: onderzoek toont aan dat weten hoe een verhaal afloopt helemaal niet zo erg is SI

17u07

Bron: Huffington Post 0 Thinkstock Wetenschap Als je de afloop van een film of een serie zomaar verklapt, krijg je gegarandeerd een heleboel boze reacties. Het is namelijk een ongeschreven wet dat je de afloop niet zonder waarschuwing of 'spoiler alert' verklapt, omdat je anders de kijkervaring voor de ander verpest. Of toch niet?

Onderzoekers aan de Universiteit van Californië onderzochten of weten hoe een verhaal afloopt een invloed heeft op de waardering voor het verhaal. De onderzoekers lieten een groep van 30 mensen 12 kortverhalen lezen die ze nog nooit gelezen hadden. Bij een deel van die verhalen werd de afloop op voorhand verklapt in de inleiding, bij een ander deel van de verhalen werd de afloop in de loop van de tekst al verklapt en bij het derde deel van de verhalen werd de afloop gewoon aan het einde onthuld. Daarna werd aan de lezers gevraagd naar hun waardering voor de verhalen.

Daaruit bleek dat de meerderheid van de ondervraagden de verhalen waar de afloop op voorhand verklapt werd het meest waardeerden. Een verhaal 'spoilen' of het op voorhand onthullen van de afloop, is dus helemaal niet zo erg als altijd beweerd wordt.

Volgens de onderzoekers zijn verhalen waar je het einde al van kent, makkelijker om te lezen, waardoor je het ook als aangenamer ervaart. Bovendien laat het je toe om te letten op andere verwikkelingen in het verhaal, waardoor je meer inzicht in het verhaal verwerft.