Spin verpest perfecte plaatje van meteorietenregen met een photobomb



AW

12 augustus 2019

13u09 0 Wetenschap Onze planeet koerst momenteel door de meteorenzwerm Perseïden wat ons een schouwspel van tal van vallende sterren oplevert. Hoogdagen voor tal van astronomen die met hun telescopen naar de hemel turen, al gooide een spinnetje roet in het eten voor de sterrenkundigen aan het astronomisch observatorium op Mount Lemmon in Arizona.

Het fenomeen is niet ongewoon tijdens de zomermaanden, naar gewoonte trekt onze planeet dan door de Perseïden-meteorenzwerm waardoor we uitzonderlijk veel vallende sterren kunnen spotten. Er is trouwens goed nieuws voor de liefhebbers want het hoogtepunt moet vannacht nog volgen!



Al heb je geen telescoop nodig om de meteoren waar te nemen, astronomen bestuderen het fenomeen graag tot in detail. Dat geldt ook voor de sterrenkundigen aan het astronomisch observatorium op Mount Lemmon in Arizona (VS). Zij fotografeerden de vallende sterren met een fisheye-lens, maar kregen bezoek van een ongewenste gast. Tot hun verrassing zagen de sterrenkundigen achteraf dat er een spinnetje op de linkerhoek van de foto’s zat.

Ongewenst bezoek van dieren

De camera’s van het astronomisch observatorium op Mount Lemmon zijn speciaal ontworpen om vallende sterren te spotten. Ze maken deel uit van een groot netwerk van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA waarbij in totaal 17 camera’s gebruikt worden om de volledige sterrenhemel in beeld te brengen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat dieren een stokje (of pootje) steken voor het perfecte plaatje van een meteorietenregen. Zo pauzeerde een uil al eens op zijn gemakje op een van de camera’s van NASA. Daarnaast kregen ze ook al bezoek van andere insecten.