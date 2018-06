SpaceX stelt maanvlucht voor toeristen uit kv

05 juni 2018

00u14

Bron: Belga, Gizmodo

Ruimtetoeristen zullen nog tot minstens midden volgend jaar moeten wachten om aan boord van een SpaceX-toestel een vlucht rond de maan te maken. Dat schrijft de Wall Street Journal.

SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, had in februari 2017 bekendgemaakt dat twee anonieme burgers zich hadden opgegeven voor een vlucht van een week om de maan. Ze hadden daartoe een aanzienlijk voorschot betaald en SpaceX stelde het najaar van 2018 in het vooruitzicht als streefdatum voor de vlucht.

Nu blijkt dat het toch niet haalbaar zal zijn om de toeristenvlucht nog dit jaar te lanceren. SpaceX-woordvoerder James Gleeson bevestigde in een e-mail aan de krant dat het project werd uitgesteld, maar beklemtoonde dat "SpaceX nog steeds van plan is om private individuen rond de maan te vliegen en dat er een groeiende belangstelling is van veel klanten."

Testen nodig

SpaceX geeft geen reden voor de vertraging, maar volgens de New Yorkse krant liggen technische en productieproblemen aan de basis. De Falcon Heavy-raket, die nodig is om het ruimtetoestel te lanceren, werd tot op heden immers nog maar één keer gelanceerd. Het Dragon 2-ruimtetoestel dat de twee passagiers zal vervoeren, werd bovendien nog steeds niet getest met een bemanning aan boord. De eerste bemande tests met de Dragon 2 vinden ten vroegste pas in december 2018 plaats.

Bovendien brengt de toeristenreis ook een risico met zich mee. Indien er iets fout gaat, zou dat de relatie tussen SpaceX en NASA, dat rekent op de Dragon 2-sonde om mensen naar het Internationaal Ruimtestation ISS te brengen, ernstig verstoren.

Volgens de Wall Street Journal kan het nog tot minstens midden 2019 duren vooraleer de eerste ruimtetoeristen richting de maan gestuurd worden.

Inkomsten

SpaceX is van plan om zwaar in te zetten op ruimtetoerisme, een inkomstenstroom die kan bijdragen tot de oprichting van basissen op de maan en Mars door het ruimtevaartbedrijf.

De maan is de verst verwijderde plek van onze aarde die ooit bereikt werd door de mens. Indien SpaceX volgend jaar effectief burgers in een vlucht om de maan stuurt, zou het de eerste keer zijn sinds het einde van de Apollo-missies aan het begin van de jaren 1970 dat er nog eens mensen richting de maan reizen.