SpaceX-raket vertrekt naar de ruimte met serre om tomaten te kweken

02 december 2018

12u04

Bron: Belga 3 Wetenschap Wetenschappers sturen vermoedelijk maandagavond vanuit California een raket de ruimte in met aan boord de ‘tomatensatelliet’ Eu:Cropis. Daarmee willen ze uitzoeken of het mogelijk is om voedsel te kweken op andere planeten.

Een Falcon 9-raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX zou de Eu:Cropis-satelliet eigenlijk vorige week woensdag al de ruimte inschieten, maar dat werd toen uitgesteld naar zondagavond/vanavond. Maar ook die lancering gaat nu niet door, meldt het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart DLR. Technici hebben meer werk aan de draagraket dan initieel gepland, klinkt het.

Mars

De kleine Eu:Cropis-satelliet heeft tomatenzaadjes en een soort serre aan boord, waarin wetenschappers willen proberen om tomaten te laten groeien in een zwaartekracht die overeenstemt met die op de maan en Mars. Bedoeling is om te zien of mensen ooit eigen voedsel zouden kunnen kweken op andere planeten, maar ook om astronauten die zich nu al in de ruimte begeven in de toekomst van vers voedsel te kunnen voorzien.

De raket wordt vanuit de Amerikaanse staat Californië de ruimte ingeschoten. De lancering is nu vermoedelijk voor maandagavond.

