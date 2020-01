SpaceX probeert pas woensdag opnieuw zestig satellieten tegelijk te lanceren YV

28 januari 2020

13u45

Bron: Belga 0 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX zal pas morgen een nieuwe poging ondernemen om vanop Cape Canaveral in Florida met zijn Falcon-draagraket zestig van zijn satellieten voor een breedbandinternetnetwerk te lanceren. Dit heeft de krant Forida Today gemeld.

Op lanceercomplex 40 van Cape Canaveral in Florida staat een Falcon-9 draagraket klaar die maandag om 15.49 uur Belgische tijd moest vertrekken. Door te krachtige wind gisteren had SpaceX geen andere keus dan de lancering uit te stellen. Morgen om 15.28 uur Belgische tijd probeert SpaceX nog eens.

De nuttige lading bestaat uit zestig satellieten voor Starlink. Dat is een constellatie die SpaceX aan het uitbouwen voor wereldomvattend breedbandinternet, en waarvoor eerder in drie etappes al 180 kunstmanen zijn gelanceerd. Het uitzetten van de hele nuttige lading in een cirkelvormige baan op zowat 290 kilometer hoogte duurt zowat een uur.