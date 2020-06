SpaceX maakt zich op om zestig satellieten tegelijk te lanceren SVM

03 juni 2020

15u11

Bron: Belga 0 Wetenschap Op Cape Canaveral in Florida maakt ruimtevaartbedrijf SpaceX zich op om opnieuw zestig satellieten voor zijn breedbandinternetwerk Starlink te lanceren. Dat meldt de krant ‘Florida Today’.

Op het platform staat een nieuwe Falcon-9-draagraket klaar om morgen om 03.25 uur te vertrekken. De kans op goed weer bedraagt 70 procent. Vorig weekend werden met het project voor het eerst astronauten naar de ruimte gebracht.

Dit keer vervoert de raket zestig satellieten van elk 250 kilo voor het breedbandnetwerk voor internet dat het bedrijf aan het uitbouwen is. Voor Starlink zijn er sinds mei via zeven lanceringen met een Falcon-9 al 420 kunstmanen in de ruimte gebracht.

Duizend stuks

SpaceX wil in de loop van het jaar nog zowat duizend stuks lanceren, in de daaropvolgende jaren volgen nog eens duizenden exemplaren. Starlink is vooral bedoeld voor regio's zonder snel internet of afgelegen gebieden.

Indien alles volgens plan verloopt, zou Starlink later dit jaar al operationeel kunnen worden in Noord-Amerika.

SpaceX wil de eerste trap van de draagraket opnieuw recupereren en zo de lanceerkosten drukken. Die trap vloog trouwens al vier keer eerder. Als het nu opnieuw lukt, zou dat een record betekenen.

Niet iedereen juicht echter met zulke initiatieven. Astronomen op de grond vrezen hinder voor hun waarnemingen. De satellieten trekken heldere strepen door hun beelden, waardoor sterren en andere hemellichamen versluierd raken.