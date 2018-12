SpaceX lanceert vrachtcapsule naar ISS kv

05 december 2018

20u56

Bron: Belga 0 Wetenschap Een Falcon 9-draagraket van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX is vandaag met succes gelanceerd vanop de basis Cape Canaveral in Florida. De lading, een onbemande Dragon-vrachtcapsule met aan boord bevoorrading en wetenschappelijke experimenten, is nu op weg naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) waar ze over ongeveer twee dagen zal aankomen.

Het gaat om de zesde missie die SpaceX uitvoert voor het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

De eerste trap van zijn Falcon 9 - de meest herbruikbare raket ooit - slaagde er door een fout in een hydraulische pomp niet meer in om weer te landen op het voorziene platform en kwam in de oceaan terecht. "Het lijkt erop dat de raket niet beschadigd is en ze zendt nog gegevens uit. Een schip is op weg", tweette topman Elon Musk.



De Falcon 9 had normaal gezien gisteren al moeten opstijgen vanop Cape Canaveral. De lancering werd met een dag uitgesteld omdat voedselrepen voor muizen in een wetenschappelijk experiment beschimmeld waren geraakt, zo maakte NASA bekend.