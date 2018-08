SpaceX lanceert succesvol raket met hergebruikt onderdeel IVI

07 augustus 2018

11u55

Bron: AP, Spacenews 0 Wetenschap SpaceX heeft deze ochtend succesvol de Falcon 9- raket gelanceerd vanaf de basis in Cape Canaveral in Florida. De raket heeft de satelliet Merah Putih in de ruimte gebracht. Die moet de telecommunicatie in grote delen van Zuidoost-Azië verbeteren. Het bijzondere aan de lancering is dat het ruimtebedrijf van Elon Musk een deel van de raket voor de tweede keer heeft gebruikt.

In mei lanceerde SpaceX de satelliet Bangabandhu met hulp van de nieuwste versie van de Falcon 9- raket, "Block 5". Dat vernieuwde eerste deel van de raket - dat tijdens de vlucht naar de ruimte loskomt van het tweede deel en een gecontroleerde landing maakt op een platform in de zee - is zo gemaakt dat het meermaals kan gebruikt worden.

Slechts drie maanden na die lancering zijn de ingenieurs van het bedrijf erin geslaagd om “Block 5” ook effectief klaar te maken voor een tweede lancering. De “Block 4”- boosters, een eerdere versie van de Falcon 9, zijn ook - maximum - twee keer gebruikt, maar die waren daar eigenlijk niet voor ontworpen. Bovendien nam het te veel tijd in beslag om die onderdelen klaar te maken voor hergebruik. “Block 5” is ontworpen met de bedoeling om zo weinig mogelijk te moeten aanpassen of vernieuwen. Op die manier kunnen de onderdelen snel opnieuw worden ingezet én kan de kost van een lancering gedrukt worden.

De “Block 5”- booster is na de lancering succesvol geland op het platform “Of Course I Still Love You”, dat in de Atlantische Oceaan ligt. Het is de bedoeling om dit gedeelte van de raket later dit jaar opnieuw te gebruiken voor een lancering. Het zal dan de eerste keer zijn dat een onderdeel van een raket zo vaak wordt ingezet. Eerder noemde Musk de Falcon 9 Block 5 "de meest betrouwbare raket ooit". Volgens Musk zou "Block 5" in principe meer dan tien vluchten kunnen uitvoeren zonder dat er iets moet aangepast worden, buiten het drijfgas dat moet aangevuld worden. Hij hoopt zo dat de raket binnen de 24 uur opnieuw zou kunnen gelanceerd worden.