SpaceX lanceert succesvol 60 telecomsatellieten tegelijk ttr

07 januari 2020

14u07

Bron: belga 0 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vandaag met succes een derde korf van zijn Starlink-satellietconstellatie gelanceerd, zo hebben gespecialiseerde websites gemeld.

Van op Cape Canaveral in Florida vertrok, voor het eerst onder het toezicht van de door president Donald Trump opgerichte Space Force, om 3.19 uur Belgische tijd een Falcon-9 van SpaceX. De draagraket zette zestig nieuwe satellieten van het Starlink-systeem van dat bedrijf in de ruimte af.

Ze komen bovenop 120 reeds eerder gelanceerde, elk 220 kilo wegende, kunstmanen.

Starlink is bedoeld voor breedband-internet, letterlijk overal ter wereld, en zal honderden kunstmanen omvatten. Na drie lanceringen voor het systeem is SpaceX meteen ook al de grootste satellietoperator ter wereld.

De eerste trap van de Falcon landde succesvol op het droneship Of Course I Still Love You in de Atlantische Oceaan. Het was de 48ste keer dat SpaceX een eerste trap kon recupereren. Bovendien vloog deze trap eerder al drie keer, en was het tweede keer dat het bedrijf voor de vierde maal eenzelfde eerste trap gebruikte. Hiermee kan het de lanceerkosten drukken.