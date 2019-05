SpaceX lanceert eerste reeks satellieten voor snel internet kg

24 mei 2019

10u03

Bron: Belga 0 Wetenschap Het Californische ruimtevaartbedrijf SpaceX is gestart met de uitbouw van een globaal netwerk voor snel internet. Het bedrijf heeft de eerste zestig satellieten gelanceerd van de toekomstige constellatie 'Starlink', die in totaal uit zo'n 12.000 satellieten zou kunnen bestaan.

Een Falcon-9-raket schoot de eerste zestig satellieten gisterenavond laat de ruimte in. De lancering was oorspronkelijk voor vorige week voorzien, maar werd uitgesteld omwille van het weer en van technische problemen.



De satellieten komen op ongeveer 550 kilometer hoogte in de atmosfeer; dat is hoger dan het ISS, maar lager dan de meeste andere satellieten. Dit zou de internetsnelheid moeten bevorderen. Elke satelliet van Starlink weegt zo'n 227 kilogram.



SpaceX wil vanuit de ruimte een breedbandinternetwerk lanceren, in concurrentie met bijvoorbeeld de start-up OneWeb. Vanaf ongeveer achthonderd satellieten kan het netwerk operationeel worden, verwacht topman Elon Musk. Daarvoor zijn dus nog een twaalftal lanceringen nodig.