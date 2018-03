Spaanse (55) sterft na acupunctuursessie met bijensteken jv

22 maart 2018

18u19

Bron: USA Today 0 Wetenschap Een 55-jarige Spaanse patiënte heeft haar alternatieve behandeling met levende bijen uiteindelijk niet overleefd. Ze had een allergische reactie op haar laatste acupunctuursessie zonder naalden maar met bijensteken.

De bedoeling van de behandeling - ook apitherapie genoemd - was de vrouw de verlossen van stress en gespannen spieren. Haar casus staat beschreven in het Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. "Onmiddellijk na een bijensteek begon haar ademhaling te piepen, kreeg ze niet voldoende lucht en verloor ze het bewustzijn", staat er te lezen.

Bij bijenacupunctuur wordt een levende bij op een patiënt geplaatst en de kop van het insekt zodanig ingedrukt dat de angel tevoorschijn komt die dan door het lichaam prikt. Kort daarna sterft de bij.

Dat de behandeling niet zonder risico is, werd op een dramatische manier aangetoond. Het Spaanse slachtoffer onderging de therapie zowat maandelijks en al twee jaar lang zonder enige allergische reactie. Mogelijk, zo verklaart het wetenschappelijke artikel, speelde het grote aantal vorige behandelingen een rol in de fatale reactie die ze uiteindelijk had. "Herhaalde blootstelling aan het allergeen bleek een groter risico in te houden op ernstige allergische reacties dan bij de algemene populatie", schrijven Paula Vázquez-Revuelta en Ricardo Madrigal-Burgaleta, beiden verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Ramon y Cajal in Madrid.

De vrouw stierf enkele weken na het incident in het ziekenhuis aan multipel orgaanfalen. "De risico's van apitherapie kunnen groter zijn dan de voordelen, wat ons doet concluderen dat deze aanpak én gevaarlijk én niet aan te raden is", aldus de twee wetenschappers.

De patiënte is volgens het tijdschrift het eerste bekende dodelijke slachtoffer van bijengif tijdens apitherapie dat de behandeling voorheen wél verdroeg.