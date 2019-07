Sojoez-draagraket met 33 satellieten gelanceerd AW

05 juli 2019

08u00

Bron: Belga 0 Wetenschap Van de nieuwe Russische lanceerbasis Vostotsjni is vandaag een Sojoez-draagraket met niet minder dan 33 satellieten gelanceerd, zo was rechtstreeks te volgen op de website van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos.

Om 07.41 uur Belgische tijd vertrok een Sojoez-2-1B draagraket met in de nok 33 kunstmanen. De belangrijkste daarvan was de Russische weer- en klimaatsatelliet Meteor M2-2, als vervanger van een zustersatelliet die verloren is gegaan bij een mislukte lancering in 2017, aldus het gezaghebbende russianspaceweb.com.

Er zijn reeds twee, 2,75 ton wegende, kunstmanen van de generatie Meteor-M in de ruimte. Die blijven daar voor minstens vijf jaar, wat de minimale levensduur van de satellieten is.

Uiteenlopende doeleinden

De Sojoez voerde nog 32 andere satellieten mee, voor klanten uit Duitsland, Frankrijk, de VS, Israël, Groot-Brittannië, Zweden, Finland, Ecuador, Tsjechië en Rusland zelf. De kunstmanen hebben een waaier aan doelstellingen van amateurradio over demonstratiedoeleinden en navigatie tot ruimte-onderzoek zoals het ruimteweer.

Oorspronkelijk waren meer dan veertig satellieten voorzien maar sommige vielen af, onder andere vanwege vertragingen bij de ontwikkeling.

Het was de vijfde lancering van op Vostotsjni sinds de ingebruikname in april 2016.