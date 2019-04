Slimme handschoen vertaalt gebarentaal meteen mvdb

08 april 2019

11u38 0 Wetenschap Twee Amerikaanse bollebozen hebben een slimme handschoen ontwikkeld die gebarentaal onmiddellijk kan vertalen. Hun prototype interpreteert de gebaren en zegt die via een luidspreker terstond op. Mede-ontwikkelaar Navid Azodi weet waarover hij het heeft: door ernstige gezondheidsproblemen was hij genoodzaakt om tot zijn zevende zich te behelpen in gebarentaal.

De slimme handschoen kreeg de naam SignAloud mee. Het is een vinding van Azodi en Thomas Pryor, die respectievelijk zakelijk beheer en luchtvaartkundig ingenieur studeren aan de universiteit van Washington in Seattle. De handschoen is uitgerust met sensoren die de bewegingen en positie van de handen analyseren en via een bluetooth-verbinding doorsturen naar een laptop. De computer analyseert vervolgens de gebaren en associeert ze met woorden en zinnen. De vertaling verschijnt op het scherm, of kan als tekst worden opgezegd.

De studenten sleepten in 2016 de prestigieuze Lemelson MIT-onderscheiding in de wacht en kregen zo 10.000 dollar uitgekeerd. Ze werken sindsdien verder aan de verbetering van hun prototype. Het blijft voorlopig bij de Amerikaanse gebarentaal, maar andere edities zullen hopelijk snel volgen. Bedoeling is om het basismodel laaggeprijsd te houden. Vooralsnog is de SignAloud nog niet te koop. Azodi kreegt het idee voor de slimme handschoen door ervaringen uit zijn eigen jeugd. Door een jarenlange ziekte kon hij tot zijn zevende enkel via gebarentaal communiceren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben wereldwijd 466 miljoen mensen te kampen met ernstig gehoorverlies of doofheid.