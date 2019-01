Slecht werkend enzym speelt rol bij obesitas HR

28 januari 2019

11u35

Bron: Belga 0 Wetenschap Onderzoekers van de katholieke universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL) hebben ontdekt dat een enzym in de spijsvertering een rol speelt bij het verzadigingsgevoel wanneer je eet. Bij mensen met overgewicht blijkt dat enzym slecht te werken, zo staat in een studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Wanneer je vetten eet, geeft het enzym in normale omstandigheden de boodschap ‘Stop, ik heb geen honger meer’ door aan de hersenen. Maar bij mensen met overgewicht of obesitas blijkt die boodschap niet meer door te komen in de hersenen. "Het lichaam reageert niet meer op de juiste manier op een overconsumptie van vetten, de eetlust wordt niet meer geregeld en de persoon verdikt", vat Patrice Cani samen. De professor van het Louvain Drug Research Institute coördineerde de studie.

De onderzoekers ontdekten via experimenten op muizen het verband tussen vetrijk eten en een lagere activiteit van het enzym (NAPE-PLD), waardoor de communicatie tussen spijsvertering en hersenen mank loopt. Zo bleek dat muizen die het enzym niet meer hebben, een vette lever ontwikkelen, obees worden en minder energie verbruiken. "Als we die muizen vetrijk eten geven, slagen ze er niet in te stoppen met eten en eten ze dus meer dan normale muizen die hetzelfde vetrijke eten voorgeschoteld krijgen", aldus de onderzoekers.

Darmbacterie

Anders gezegd, zonder dat enzym of als het minder actief is door de opname van vetten, gaan de signalen verloren die de hersenen krijgen om te stoppen met eten. We eten dan meer en verbruiken minder energie, en verdikken dus.

De onderzoekers konden ook aantonen dat door de darmbacterie Akkermansia toe te dienen aan de muizen zonder het enzym, de interactie tussen spijsvertering en hersenen hersteld kon worden. De muizen aten weer minder.

Ze hopen dat de bevindingen helpen om tot nieuwe therapeutische inzichten te komen in de strijd tegen obesitas.