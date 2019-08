Skelet van ‘vampier’ 200 jaar na zijn dood geïdentificeerd Joeri Vlemings

05 augustus 2019

17u43

Bron: Washington Post, Live Science 1 Wetenschap Geen horrorfilm, maar wetenschappelijke realiteit. De overblijfselen van een 19de-eeuwse man uit Connecticut, die beschouwd werd als een vampier, zijn geïdentificeerd. ‘JB-55' blijkt, ongeveer 200 jaar na zijn begrafenis, John Barber te zijn.

Op een kerkhof uit de 18de eeuw in Griswold (Connecticut) dat in 1990 ontdekt werd, sprong er één graf uit: dat van JB-55. De man stierf zo’n 200 jaar geleden en was opgegraven en herbegraven met zijn schedel en ledematen op zijn ribbenkast in een opvallend doodskoppatroon. Dat deden ze blijkbaar op het einde van de 18de en in de 19de eeuw met mensen die ervan verdacht werden vampier te zijn.

Het mysterie van JB-55 - vermoedelijk de initialen en de leeftijd van de man die met spijkers op zijn kist vermeld werden - kon worden ontrafeld door genetisch materiaal van het skelet door online genealogische databanken te halen. De onderzoekers kwamen zo uit bij ene John Barber.

Landbouwer

Barber was waarschijnlijk een arme, hardwerkende boer, die overleed aan tuberculose. Dat beweerde een vertegenwoordiger van het National Museum of Health and Medicine in Silver Spring, Maryland, tijdens een toespraak eind vorige maand. De toestand van zijn skelet doet vermoeden dat Barber last had van een slecht genezen sleutelbeenbreuk en van artritis in de knie, meldt The Washington Post. Dat hij stierf aan heel acute tuberculose was nog te zien aan zijn ribben. Waarschijnlijk was het door de ernst van zijn ziekte en door zijn dood dat familie en vrienden dachten dat hij een vampier was, zei DNA-onderzoekster van het U.S. Armed Forces Medical Examiner System, Jennifer Higginbotham.

Opgehoest bloed

Tuberculose veroorzaakte in die tijd zweren in de longen. Patiënten waren bleek, uitgehongerd en zwak. Ze hadden vaak bloedvlekken in hun mondhoeken van het opgehoeste bloed. Hun tandvlees was ook teruggetrokken, waardoor hun tanden langer leken, aldus Higginbotham. Het was een zeer besmettelijke ziekte. De heftigheid van het stervensproces leidde ertoe dat mensen het als een bovennatuurlijke en monsterlijke transformatie gingen beschouwen. Dat schreven wetenschappers al in 1994 over JB-55.

Bedoeling van het opgraven van het skelet door de familie was om in de kist van de ‘vampier’ naar sporen van leven te zoeken en zijn hart te verbranden. Maar het hart was toen al vergaan. “We denken dat zijn botten herschikt werden in het graf omdat ze geloofden dat hij ondood was”, verduidelijkt archeoloog Nicholas Bellantoni in The Washington Post. Het teken van het doodshoofd moest verhinderen dat de ‘vampier’ zich verder vanuit zijn graf tegoed zou doen aan levende mensen.