Skelet van een van Napoleons favoriete generaals teruggevonden onder Russische dansvloer AW

13 juli 2019

18u14

Bron: Reuters 0 Wetenschap Als Napoleon Bonaparte nog zou leven, zou hij zich in de handen wrijven. Het stoffelijk overschot van een van zijn favoriete generaals zijn immers teruggevonden in Rusland. De man stierf in 1812 tijdens de mislukte veldtocht van Napoleon naar Rusland en lag al die tijd begraven onder een Russische dansvloer.

Generaal Charles Etienne Gudin is een Franse generaal die een (bescheiden) plaats in de geschiedenisboeken verdiende. Niet alleen omdat Napoleon Bonaparte, de keizer der Fransen, weende om zijn dood, ook omdat Gudin tijdens een gevecht ernstig gewond raakte waarna een been tot onder zijn knie geamputeerd moest worden. En zo zou Gudin voor altijd bekend staan als de eenbenige generaal.



Nadat hij zijn linkerbeen verloor, zou de man echter niet lang meer leven. Op 19 augustus 1812 vocht de 44-jarige generaal voor een laatste keer in Valutino, een plaats in de Russische regio Smolensk. Daar werd hij dodelijk geraakt door een kanonskogel waarna hij stierf. Zijn hart werd uit zijn lichaam verwijderd en naar Parijs vervoerd. Op bevel van Napoleon – die als tiener naar dezelfde militaire school ging als Gudin en diepbedroefd was om het overlijden van zijn vriend – werd de naam van Charles Etienne Gudin in de Arc de Triomphe gegraveerd.

DNA-stalen

De rest van het lijk bleef gewoon achter in Smolensk waar het maar liefst 207 jaar later werd opgegraven door een team Franse en Russische archeologen. Die waren niet zozeer op zoek naar de (semi-)beroemde Franse generaal. Maar nadat ze het skelet aantroffen, begonnen er meteen enkele belletjes te rinkelen. Tenslotte telden ze slechts één volledig been. Conclusie? De restanten zouden van niemand minder dan Napoleons favoriete generaal afkomstig zijn.



Om hun theorie te staven, zijn de onderzoekers van plan om het DNA te vergelijken met dat van zijn afstammelingen in Frankrijk.