Skelet van 13-jarig meisje maakt mysterie rondom Egyptische piramide nog groter

12 februari 2019

18u19

Bron: Live Science, Egyptian Ministry of Antiquities 0 Wetenschap In Egypte hebben archeologen het skelet van een 13-jarig meisje ontdekt dat vlakbij een mysterieuze piramide begraven lag. Het meisje lag in foetushouding in de lege tombe van een oude begraafplaats.

De piramide vlakbij de begraafplaats is zo’n 4.600 jaar oud – net als het meisje - en bevindt zich in Meidoem, een plaats ten westen van de Nijl in Egypte.



Het meisje lag moederziel alleen in de graftombe, al vonden de archeologen in de rest van het grafmonument wat meer attributen waaronder twee dierenhoofden (waarschijnlijk afkomstig van stieren) en versierde vazen. Vermoedelijk gaat het om offers, maar of die voor het jonge meisje bestemd waren, betwijfelen de onderzoekers. Verder nog werden de restanten van een stenen muur gevonden. Waarschijnlijk scheidde die muur de begraafplaats van het volk duidelijk af van de potentiële graftombe van de farao.

Mysterieuze piramide

De piramide in Meidoem is al vaker onderwerp van archeologisch onderzoek geweest. Dat onderzoek kon slechts een tipje van de sluier lichten. Wat archeologen (vrijwel) zeker weten, is dat de piramide gebouwd werd in opdracht van farao Snofroe. Die farao liet tijdens zijn heerschappij maar liefst vier piramides bouwen, waarvan twee grote en twee kleinere. Dat zijn er uitzonderlijk veel. Archeologen konden nog geen concreet antwoord formuleren op de vraag waarom hij dat deed. Met vallen en opstaan, testte de farao vermoedelijk de beste manier uit om een mooie graftombe te bouwen.

De piramide van Meidoem lijkt die theorie te bevestigen. De piramide werd eerst als trappenpiramide gebouwd, het geheel had dus de vorm van een trap. Het getrapte uitzicht van de piramide transformeerde doorheen de tijd tot een ‘echte piramide' met gladde oppervlaktes die over de trappen gebouwd werden. Waarom en hoe dat precies gebeurde, is niet duidelijk.

Oorspronkelijk was de piramide zo’n 93 meter hoog. Het glorieuze complex stortte echter in waardoor er momenteel slechts een torentje en wat puin te ‘bewonderen’ is.

Grootste piramidebouwer

Farao – en berucht piramidebouwer – Snofroe zou trouwens een uitstekende leermeester zijn geweest. Hij was immers de vader van farao Cheops. Die slaagde erin om ’s werelds grootste en bekendste piramides (piramides van Gizeh) te bouwen.