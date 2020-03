Schrijf in een dagboek, ga naar buiten en volg een schema: astronaut die een jaar in de ruimte doorbracht geeft ‘quarantainetips’ AW

24 maart 2020

12u21

Bron: The New York Times 0 Wetenschap Niet veel mensen hebben het makkelijk met de strenge coronamaatregelen die ons verbieden niet-essentiële verplaatsingen te maken of af te spreken met vrienden en/of familie. Scott Kelly, de astronaut die een jaar in de ruimte doorbracht, relativeert de (verplichte) quarantaine in Europa en Amerika. Zijn belangrijkste tip? “Geloof het van iemand die het niet kon en ga naar buiten.”

Als iemand weet wat het is om enige tijd in quarantaine door te brengen, is het Scott Kelly wel. In totaal bracht hij reeds 520 dagen, 10 uur en 33 minuten in de ruimte door, verdeeld over vier missies. Voor elke missie brengen NASA-astronauten sowieso al veertien dagen in strikte quarantaine door, om te voorkomen dat ze ziektes met zich meedragen. Vervolgens vertrok Scott Kelly op 27 maart 2017 een jaar naar de ruimte. Hij leerde zichzelf bezig te houden, en deelt graag enkele tips.



“Thuis vastzitten kan een uitdaging zijn”, schrijft de Amerikaanse astronaut Scott Kelly in de New York Times. “In het Internationaal Ruimtestation (ISS) wonen was ook niet makkelijk. Als ik ging slapen, was ik op het werk. En als ik wakker werd, was ik nog steeds op het werk.”

Schema’s volgen

Kelly volgde een strikt schema in het ISS: hij moest wel wilde hij alle proeven en opdrachten uitvoeren die hij van de NASA opgelegd kreeg. Hoe de astronaut zijn dag zou doorbrengen, was nauwkeurig tot op de minuut bepaald. En dat is eerder een deugd dan een last volgens Kelly. “Je zal merken dat het belangrijk is om een plan te volgen. Toen ik terugkeerde naar aarde miste ik de structuur enorm.”

Ontspan en rust

“Neem de tijd voor ontspanning en plan ook leuke activiteiten”, tipt Kelly nog. En wellicht nog belangrijker: rust voldoende. “Wetenschappers hebben het slaappatroon van astronauten bestudeerd. Daaruit bleek dat de kwaliteit van onze slaaproutine gecorreleerd is met cognitie, onze stemming en interpersoonlijke relaties.” Volgens Kelly zijn dat stuk voor stuk capaciteiten die essentieel zijn om een missie in de ruimte of een lockdown te overleven. Volgens de astronaut is het beter om een goede slaaproutine te onderhouden: ga dagelijks op hetzelfde tijdstip slapen.

Ga naar buiten

“Een van de dingen die ik het meeste miste in de ruimte, was de mogelijkheid om naar buiten te gaan”, geeft Kelly toe. “De groene kleur, de geur van de natuur en het warme zonnetje op mijn snoet.”



Astronauten hebben natuurlijk wel enkele trucjes om het gemis van de natuur enigszins te compenseren: “Mijn collega’s luisterden bijvoorbeeld naar opgenomen geluiden; van vogels of de wind die door de bomen jaagt.” Zo ver moet het bij ons gelukkig niet komen: wij kunnen gewoon de deur uitwandelen om de hond uit te laten, een rondje te lopen of te gaan fietsen.

“Je moet geen tweeënhalf uur sporten zoals astronauten dagelijks doen in de ruimte. Maar dagelijkse beweging zou deel moeten uitmaken van je schema Scott Kelly

Beweging is dan ook aangeraden, stelt Kelly nog. “Je moet geen tweeënhalf uur sporten zoals astronauten dagelijks doen in de ruimte (anders verliezen ze te veel spiermassa, red.). Maar dagelijkse beweging zou deel moeten uitmaken van je schema.”

Zoek een hobby

Leer een instrument te bespelen, teken en schilder, of lees boeken. Maar als je veel tijd in dezelfde (kleine) ruimte doorbrengt, is het volgens Kelly belangrijk om een hobby te hebben. Hijzelf gaf de voorkeur aan lezen, maar leerde ook gitaar spelen. Weliswaar niet op een levensechte gitaar, wel online.

Dagboek

NASA heeft het effect van isolatie op mensen jarenlang bestudeerd. Een opmerkelijk resultaat van die studies is dat een dagboek een belangrijke waarde kan hebben. Ook Scott Kelly schreef bijna dagelijks in zijn dagboek. Maar niet op een chronologische manier: “Probeer je ervaringen eens te beschrijven door gebruik te maken van je vijf zintuigen. Of schrijf over herinneringen. Hoe dan ook kan je, dankzij een dagboek, gebeurtenissen beter in perspectief plaatsen. En je kan later makkelijk terugkijken naar deze unieke situatie.”

Luister naar de experts

“Ik heb gemerkt dat de meeste problemen in de ruimte geen rocket science zijn”, stelt Kelly. “Maar als het wel om raketwetenschap gaat, moet je een raketwetenschapper om advies vragen.” Volgens Kelly moeten we de experts vertrouwen: “Zeker nu is het belangrijk om betrouwbare bronnen te raadplegen”.

