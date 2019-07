Schimmels 200 keer zo sterk als de mens: kosmische straling doet hen vrijwel niks AW

01 juli 2019

16u43

Bron: Science Advances 0 Wetenschap Eenmaal last van schimmels is het moeilijk om ze kwijt te spelen. Zelfs de intense kosmische straling in de ruimte weten ze te overleven. Meer zelfs, die kosmische straling kan tot 200 keer zo sterk zijn als wat de mens aankan. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van microbiologen aan het Duitse nationale onderzoekscentrum voor lucht- en ruimtevaart (DLR).

Niet alleen op aarde maar ook in de ruimte zijn schimmels een vervelende metgezel. In het Internationaal Ruimtestation (ISS) worstelen astronauten wekelijks met schoonmaakklusjes die de schimmels aan de binnenzijde van het ruimtestation moeten verwijderen. Dat zijn klusjes die vaak enkele uren in beslag nemen. En als ze niet gebeuren, is dat een gevaar voor de gezondheid.



Belachelijk grote hoeveelheid straling

Maar niet alleen aan de binnenzijde, ook aan de buitenzijde van het ISS blijken schimmels te overleven. Dat besluiten de microbiologen van DLR nadat ze twee schimmels (Aspergillus en Penicillium of penseelschimmel) die voorkomen in het ISS, blootstelden aan röntgenstralingen en uv-straling.

Het ging volgens de wetenschappers om een “belachelijk grote hoeveelheid” straling die op korte tijd vrijkwam, straling die veel hoger was dan die normaal ervaren wordt op Mars. Maar zelfs die hoge dosis wisten de twee soorten schimmels te overleven.

Bij het onderzoek houden de wetenschappers dan wel geen rekening met andere kenmerken van een ruimtereis – denk aan extreem koude temperaturen, beperkte zwaartekracht en een vacuüm – volgens de wetenschappers moet er rekening gehouden worden met hun resultaten. “Als we een langdurige ruimtemissie plannen, kunnen we erop rekenen dat deze schimmelsporen met ons meegaan, omdat ze de ruimtereis waarschijnlijk wel overleven”, aldus Marta Cortesao, verbonden aan het DLR.

