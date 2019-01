Schattig is anders: kinderen van drie zijn het agressiefst lva

03 januari 2019

02u38

Bron: Der Spiegel 0 Wetenschap Kleine kinderen kunnen schokkend brutaal zijn: ze bijten, schoppen, spugen, knijpen en slaan. Op hun drieënhalf bereikt dit soort agressief gedrag een hoogtepunt. Wanneer ze dan rijp zijn voor de lagere school, neemt die kinderlijke onbeschoftheid gelukkig weer af. Dat blijkt uit een Canadese longitudinale studie van gewelddadig gedrag bij 2223 kinderen tussen anderhalf en dertien jaar.

Het gaat om een studie onder leiding van Richard Tremblay van de universiteit van Montreal in Canada. Hij onderzocht het gedrag van 2223 kinderen die allemaal geboren zijn tussen 1997 en 1998 in de provincie Quebec in Canada.

Voor het onderzoek werden ouders en leerkrachten over het gedrag van hun kinderen en leerlingen bevraagd. Daarnaast moesten ook de kinderen zelf vanaf tien jaar hun eigen gedrag inschatten. Onder agressief gedrag verstond men alles was bijten, schoppen, knijpen, slaan of een andere vorm van fysieke aanval was. In totaal vonden 10 bevragingsmomenten plaats tussen de leeftijd van anderhalf en dertien jaar.

De resultaten bevestigden eerdere studies. Zowel bij jongens als bij meisjes bereikte agressief gedrag een piek rond drieënhalf jaar. Daarna nam de agressie stelselmatig af tot het een stabiel laag niveau bereikte rond de leeftijd dat ze naar de lagere school gaan.

Verschil tussen jongens en meisjes

Bij een kleine groep jongens nam de agressie toe: van middelmatig agressief naar zeer agressief. Vooral de familiale omstandigheden bleken daarbij een rol te spelen. Deze groep kinderen had vaker ouders met een lage scholingsgraad, depressies, een laag inkomen en/of ouders die zelf ook gewelddadig gedrag hadden vertoond in hun jeugd.

Bij jongens die op een leeftijd van anderhalf tot drieënhalf nog als zeer agressief werden ingeschat zag men dat zij op dertienjarige leeftijd niet agressiever waren dan de meest vreedzame deelnemer.

Bij meisjes zag dat er anders uit. Meisjes die als peuters agressief waren, bleven dat ook in de lagere school. De onderzoekers maakten hierbij de kanttekening dat het mogelijk was dat moeders opvallend gedrag bij meisjes al eerder als agressief zullen interpreteren dan bij jongens.