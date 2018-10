Satellieten moeten geheimen van Mercurius ontrafelen SVM

19 oktober 2018

06u30

Bron: ANP 0 Wetenschap Tijd voor een bijzondere ruimtemissie naar de planeet Mercurius: een Europese satelliet zal in de nacht van vrijdag op zaterdag -om 3.45 uur Belgische tijd- gelanceerd worden vanuit Frans-Guyana. Tegelijkertijd reist een Japanse satelliet mee, samen zullen ze de planeet onderzoeken.

Mercurius is de eerste en de kleinste planeet van ons zonnestelsel. Vanwege de nabijheid van de zon is het heel moeilijk om er te komen. De satellieten vliegen na vertrek één keer langs de aarde, twee keer langs Venus en zes keer langs Mercurius. Pas in 2026 komen ze in een baan rond de planeet.

De omweg moet voorkomen dat de zon de satellieten meesleurt en opslokt. Door de zon is er heel weinig bekend over Mercurius. Wat tot nu toe ontdekt is, roept veel vragen op bij wetenschappers.

Tien rondjes per dag

De Europese satelliet heet MPO. Hij zal tien rondjes per dag rond Mercurius draaien, en dat minstens één jaar lang. De missie moet onder meer duidelijk maken waaruit het oppervlak van de planeet bestaat. Bovendien zal de zwaartekracht gemeten worden, en dat kan dan weer iets zeggen over het binnenste van de planeet.

De Japanse sonde Mio moet kijken naar de omgeving van Mercurius, waaronder de zogeheten zonnewind. Dat is een stroom geladen deeltjes van de zon, die de planeet continu bombardeert.

Zo dicht bij de zon is het extreem warm, ongeveer 450 graden Celsius. Dat is in principe 'dodelijk' voor satellieten. De Europese sonde is daarom voorzien van een 'koeldeken’ die in het Nederlandse Noordwijk getest is. Die zorgt ervoor dat het binnen tussen de min 40 en plus 20 graden blijft. “Knus genoeg voor onze instrumenten”, aldus onderzoeker Johannes Benkhoff.