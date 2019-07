Satelliet vat totale zonsverduistering én orkaan in één uniek beeld AW

04 juli 2019

10u53

Bron: NOAA 0 Wetenschap Op 2 juli kon Zuid-Amerika genieten van een totale zonsverduistering, een zeldzaam verschijnsel dat we pas in 2026 in Europa kunnen gadeslaan. Al zag het er vanop aarde behoorlijk indrukwekkend uit, de foto die een weersatelliet maakte van de zonsverduistering én een orkaan is eens zo bijzonder.

De weersatelliet GOES-West van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) wist de totale zonsverduistering te vatten in één knap beeld. Het toeval wil dat de orkaan Barbara op dat moment doorheen de oostelijke Grote Oceaan raasde. En zo maakte de satelliet niet enkel een foto van de zonsverduistering - die een donkere schaduw over Zuid-Amerika werpt – maar ook van de indrukwekkende orkaan.



Een totale zonsverduistering, waarbij de maan zich precies tussen de zon en de aarde plaatst, is een verschijnsel dat twee keer per drie jaar optreedt. Vanzelfsprekend is die totale zonsverduistering slechts in bepaalde landen zichtbaar. Dit keer was het de beurt aan Zuid-Amerika waar vooral Chili en Argentinië in de prijzen vielen, al was de zonsverduistering in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires al minder zichtbaar door bewolking.



In 2026 is het nog eens de beurt aan Europa, al zullen we er in België niet veel van merken. Wie getuige wil zijn van het indrukwekkende schouwspel zal op 12 augustus 2026 naar Noord-Spanje moeten reizen.