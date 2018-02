Sarah hoort goddelijke stemmen en verwondt zichzelf. Hersenscan brengt opzienbarende oorzaak aan het licht Karen Van Eyken

28 februari 2018

18u05

Bron: BBC 0 Wetenschap Een 48-jarige vrouw ging eind 2015 naar een psychiatrische hulpdienst in Bern, Zwitserland. Ze had diepe steekwonden in de borststreek. Opvallend, ze had ze zelf toegebracht: "Het waren directe orders van God." Een hersenscan bracht de opzienbarende oorzaak aan het licht.

Psychiater Sebastian Walther heeft nu met de BBC over het bizarre voorval gesproken omdat zijn patiënt, Sarah, anoniem wenst te blijven. Hij ontmoette de vrouw voor het eerst in het ziekenhuis.

"Gezegend"

Walther herinnert zich "hoe gezegend Sarah zich voelde" en dat ze vaak stemmen hoorde, soms urenlang aan een stuk. Voor haar klonken de stemmen "goddelijk" en waren ze "plezierig om te horen", ondanks het feit dat ze haar oplegden om daden met mogelijk fatale gevolgen te stellen.

De eerste stap bij het oplossen van het mysterie was het ontleden van haar verleden. Een interesse in religie was niet nieuw voor Sarah. Sinds haar dertiende had ze episodes waarin ze extreem gelovig was. Dit zou periodiek opflakkeren - soms zelfs met vele jaren tussen - maar die episodes duurden nooit lang.

Speciaal

Aanvankelijk werd verondersteld dat Sarah schizofrenie had vanwege haar auditieve hallucinaties, maar andere klassieke symptomen ontbraken. Zo bleef ze sociale contacten onderhouden en behield ze haar motivatie. "Sarah was echt een beetje speciaal", zegt Walther.

Een hersenscan detecteerde een verrassende dader. Sarah had een tumor op een zeer kritieke plaats waardoor de verwerking van geluiden in de hersenen mank liep. Bovendien bleek het een specifiek gezwel te zijn dat zeer traag groeide, wat dan weer de opflakkerende episodes verklaarde. Toen vielen alle puzzelstukken in elkaar.

Pubertijd

Mogelijk ontwikkelde de tumor zich al in haar pubertijd toen ook haar interesse voor religie ontstond. Dat haar symptomen slechts periodiek opdoken, kan uitgelegd worden omdat de hersenen zich na verloop van tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. De tumor in het brein van Sarah had ook invloed op andere hersengebieden die kunnen gelinkt worden aan spiritualiteit.

Uit een tweede hersenscan bleek dat de tumor stabiel was, maar door de moeilijke plaats in de hersenen was het onmogelijk om een operatie of bestralingen uit te voeren.

Deze casus toont aan hoe onze gewaarwordingen kunnen ontwricht worden. Hoewel Sarah nog steeds gelovig is, heeft ze momenteel geen last meer van stemmen die haar kwellen. Ze heeft leren leven met de tumor en heeft een vaste job. Ze weet nu wat er aan de hand is indien die vervelende stemmen terugkeren. Het is haar bijzondere beperking die trucjes uithaalt met haar verstand. Nu weet ze dat ze tijdig hulp moet zoeken vooraleer ze gehoor geeft aan deze schimmige opdrachtgevers.

