Russische start-up wil reusachtige reclameborden in de ruimte creëren

28 januari 2019

The sky is the limit voor de Russische start-up StartRocket. Het bedrijf ziet in het heelal immers ongelimiteerde mogelijkheden voor adverteerders. StartRocket wil massa's klein lichtreflecterende satellietjes de ruimte insturen, die samen een reusachtig reclamebord vormen dat tegelijkertijd miljoenen mensen kan bereiken.

De advertenties zullen bestaan uit een reeks hele kleine satellietjes – ‘CubeSats’ - die elk een reflecterend zeil dragen van zo’n tien meter diameter. De kubusvormige satellieten zullen in een baan om de aarde gebracht worden op zo’n 400 à 500 kilometer hoogte, waar ze zonlicht reflecteren om zo samen lichtgevende woorden of logo’s te vormen.

De eerste ruimteadvertenties van StartRocket zouden al in 2021 moeten gelanceerd worden. Ze zouden enkel in het donker zichtbaar zijn en dat van nagenoeg overal op aarde. Per dag kunnen er volgens StartRocket zo’n drie à vier verschillende boodschappen geprojecteerd worden. Bovendien kan het systeem ook gebruikt worden voor noodsituaties, schrijft het bedrijf op zijn website: overheden kunnen aan de hand van de display in de ruimte belangrijke boodschappen communiceren naar het publiek.



Momenteel heeft de start-up een prototype van de satelliet klaar. Volgend jaar zouden ze beginnen met de eerste tests, zo deelde CEO Vladilen Sitnikov mee aan NBC News. Over de manier waarop de satellietjes in de ruimte gelanceerd zouden worden of hoeveel het zou kosten om een ruimte-advertentie te plaatsen, geeft StartRocket nog geen informatie prijs. Of de technologie effectief zal werken en of StartRocket voldoende middelen heeft om van start te gaan, is ook nog een vraagteken.

Wetenschappers hebben echter grote bezwaren tegen het project.

Technische problemen

Astronoom Patrick Seitzer van de universiteit van Michigan wijst op technische problemen die de kop zullen opsteken. Het zal niet eenvoudig zijn om de satellietjes in formatie te houden, haalt hij aan: ze zullen geleidelijk aan uit elkaar drijven. “Men zal de constellatie voortdurend moeten blijven aanvullen.” StartRocket beweert dat er al een oplossing voorzien werd voor dat probleem.

Ruimtepuin

Bovendien zal het project van StartRocket de hoeveelheid ruimteafval nog meer doen toenemen. “De ruimte raakt steeds voller. Er bewegen zich al meer dan 20.000 objecten in een baan om de aarde, volgens de officiële openbare cataloog van de Amerikaanse luchtmacht. Slechts tien procent daarvan zijn actieve satellieten – de rest bestaat uit dode satellieten, oude raketonderdelen en onderdelen van ruimtetuigen”, aldus Seitzer. Het is volgens hem onverstandig om projecten te lanceren die geen commerciële of wetenschappelijke waarde hebben of die de nationale veiligheid niet dienen.

Lichtvervuiling

Bovendien zullen de CubeSats lichtvervuiling veroorzaken en dat kan negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid en voor het gedrag van dieren en planten. Daarnaast kunnen ze zo ook wetenschappelijk onderzoek verstoren. “Het is een bedreiging voor de mogelijkheid om vanaf de grond astronomisch onderzoek te verrichten”, vertelde astronoom John Barentine van de International Dark-Sky Association aan Astronomy Magazine. “Al die bewegende lichtbronnen aan de hemel kunnen ons vermogen om fotonen van astronomische bronnen te verzamelen, in de war sturen.”

StartRocket laat de kritiek echter niet aan het hart komen. “We ontwikkelen een nieuw medium. In het begintijdperk van televisie hield er ook niemand van reclame”, klinkt het daar.

De VS voerden in 1993 een verbod op ruimte-advertenties in. In Rusland bestaan dergelijke regels niet.