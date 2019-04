Russische ruimtecargo bereikt ISS in recordtijd AW

04 april 2019

20u56

Bron: Belga 1 Wetenschap Een Russische ruimtecargo heeft in een recordtijd het Internationaal Ruimtestation ISS bereikt, dat deelde het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos mee.

Om 13.01 uur Belgische tijd vertrok vanop de basis Bajkonoer in Kazachstan een Sojoez-2.1a draagraket. Die slingerde het onbemande vrachtruimteschip Progress MS-11 naar het ISS.



De koppeling aan het ISS gebeurde slechts drie uur en 21 minuten later: een nieuw record. Het vorige, neergezet door de Progress MS-09 in juli 2018, was er na drie uur en veertig minuten. "Dit opent nieuwe mogelijkheden voor bemande ruimtevluchten", aldus Roscosmos, doelend op kortere vluchten.

Het nieuwe record kwam er dankzij een nieuw satellietnavigatiesysteem.

