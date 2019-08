Russische robot Fiodor kan (voorlopig) niet aan boord gaan bij ISS AW

24 augustus 2019

09u39

De Russische Sojoez-capsule met aan boord de humanoïde robot Fiodor, is er niet in geslaagd om zich op het voorziene uur vast te hechten aan het internationaal ruimtestation ISS. Dat melden de Russische nieuwsagentschappen. Er zal wellicht maandagmorgen een nieuwe poging volgen.

De koppeling had vanmorgen om 7.30 uur (Belgische tijd) automatisch moeten gebeuren, maar voorlopig heeft die nog niet kunnen plaatsvinden. De capsule was tot op 96 meter van de aanmeerplek genaderd, maar begon daarna weg te driften. Momenteel bevindt ze zich op ongeveer 280 meter van het ISS, zo meldt een reporter van het persbureau Tass vanuit het controlecentrum. Het ruimtevaartuig heeft de manoeuvres voor het uitvoeren van de koppeling opnieuw moeten opstarten.



Volgens het Amerikaanse ruimtevaartagentschap is het mislukken van de koppeling niet te wijten aan de capsule. Wel zou er een probleem zijn met Kurs, het naderings- en koppelingssysteem op het ruimtestation. Een volgende poging om aan te meren zal wellicht pas na 48 uur uitgevoerd kunnen worden, ten vroegste maandagmorgen dus. Tot die tijd zal de Sojoez-capsule, met aan boord Fiodor, op “veilige afstand” van het ISS blijven.



Skybot F-850

De capsule van de Sojoez-MS-14 is onbemand, maar bevat wel de mensachtige robot Fiodor, die 1,80 meter groot is en bijna 160 kilogram weegt. Fiodor - Skybot F-850 voor de vrienden - is een Russische voornaam, maar luidt in het Engels Fedor. Dat staat voor "Final Experimental Demonstration Object Research".



De robot moet twee weken lang verschillende taken uitvoeren onder toezicht van de Russische kosmonaut Aleksandr Skvortsov. Hij zal de vaardigheden van Fiodor testen onder micro-zwaartekracht. Een van de belangrijkste vaardigheden van de robot is dat hij menselijke bewegingen kan imiteren, waardoor hij astronauten kan helpen of taken van hen kan overnemen. Zijn terugkeer is voorzien op 6 september om 20.13 uur Belgische tijd.

Fiodor heeft zelfs een eigen account op Instagram en Twitter, waarop hij een inkijk geeft in de dagelijkse beslommeringen van een humanoïde robot.

Onbemande capsule

Rusland heeft sinds 2002 gebruik gemaakt van Sojoez-FG-draagraketten om mensen naar het ISS te brengen. Maar in 2020 wordt overgeschakeld op de draagraket Sojoez-2.1a, die ook al een Russische vrachtruimteschip van het type Progress gelanceerd heeft. Een lancering met een Progress mislukte, vandaar de test met een Sojoez-capsule die niet bemand is.