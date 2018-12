Russische geheime dienst onderzoekt gat in bemande Sojoez-capsule, mogelijk sprake van sabotage KVE

13 december 2018

15u32

Bron: Belga 0 Wetenschap Stalen van een gaatje in het meteorietenschild van een Sojoez, die aan het Internationaal Ruimtestation ISS hangt, belanden voor analyse in een laboratorium van de Russische geheime dienst FSB, zo heeft een bron bij de inlichtingendiensten vandaag aan het Russische staatspersbureau TASS gezegd. De stalen werden dinsdag vergaard door kosmonauten tijdens een riskante ruimtewandeling.

Op 30 augustus viel even wat druk weg in het ISS ten gevolge van een gaatje in de wand van het "woongedeelte" van de Sojoez MS-09 capsule die voor bemand transport naar en van het ISS zorgt. Het twee millimeter groot gaatje werd snel gedicht en de druk bleef ondertussen stabiel.

Om de nog onbekende oorzaak te achterhalen maakten de kosmonauten Oleg Kononenko en Sergej Prokopjev dinsdag een riskante en controversiële ruimtewandeling die zes uur en 31 minuten heeft geduurd. Ze hadden meer dan een uur langer nodig dan gepland om hun taken af te ronden. Ze namen stalen die met de bewuste Sojoez op 20 december naar de Aarde terugkeren. De container met het materiaal verhuist dan naar een laboratorium van de FSB.

Naar verluidt beschikt de Russische ruimtevaartindustrie niet over een lab "met de vereiste competentie en technische uitrusting" voor zo een scheikundige analyse. De Russische ruimtevaartindustrie Roscosmos had geen commentaar op deze wending. Zijn hoofd Dmitri Rogozin had gisteren gezegd dat de container naar de "competente diensten" zou gaan.

Rogozin had eerder gezegd dat het gaatje mogelijk bij de bouw van de Sojoez-capsule is geboord. Degene die het gat in de romp heeft geboord, heeft mogelijk meer beschadigd dan alleen de binnenkant. Mogelijk is er sprake van sabotage. Rogozin sluit zelfs niet uit dat iemand in de ruimte het station bewust heeft gesaboteerd.

Drie ruimtevaarders van het ISS moeten op 20 december met die Sojoez MS-09 naar huis terugvliegen.