Russische capsule met ruimterobot Fiodor aangemeerd bij ISS LH

27 augustus 2019

08u10

Bron: Belga 0 Wetenschap De Russische Sojoez-capsule met aan boord de humanoïde robot Fiodor is erin geslaagd zich vast te hechten aan het internationaal ruimtestation ISS. Dat is bekendgemaakt op Nasa TV.

"Het contact is bevestigd, de koppeling is bevestigd", maakte een commentator bekend op de televisiezender van Nasa. Bedoeling was dat de koppeling zaterdag al zou plaatsvinden, maar dat mislukte toen. De capsule was tot op 96 meter van de aanmeerplek genaderd, maar begon daarna weg te driften.

De capsule van de Sojoez-MS-14 is onbemand, maar bevat wel de mensachtige robot Fiodor, die 1,80 meter groot is en bijna 160 kilogram weegt. Fiodor - Skybot F-850 voor de vrienden - is een Russische voornaam, maar luidt in het Engels Fedor. Dat staat voor ‘Final Experimental Demonstration Object Research’. Fiodor heeft op Instagram en Twitter ook een eigen account, waarop hij een inkijk geeft in de dagelijkse beslommeringen van een humanoïde robot.

Menselijke bewegingen

De robot moet twee weken lang verschillende taken uitvoeren onder toezicht van de Russische kosmonaut Aleksandr Skvortsov. Hij zal de vaardigheden van Fiodor testen onder micro-zwaartekracht. Een van de belangrijkste vaardigheden van de robot is dat hij menselijke bewegingen kan imiteren, waardoor hij astronauten kan helpen of taken van hen kan overnemen. Zijn terugkeer is voorzien op 7 september.

Rusland heeft sinds 2002 gebruik gemaakt van Sojoez-FG-draagraketten om mensen naar het ISS te brengen. Maar in 2020 wordt overgeschakeld op de draagraket Sojoez-2.1a, die ook al een Russische vrachtruimteschip van het type Progress gelanceerd heeft. Eén lancering met een Progress mislukte, vandaar de test met een Sojoez-capsule die niet bemand is.