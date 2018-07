Russisch vrachtruimteschip in recordtijd naar ruimtestation ISS jv

10 juli 2018

12u06

Een Russisch vrachtruimteschip is aan het Internationaal Ruimtestation ISS gekoppeld, nauwelijks 3 uur en 40 minuten nadat het was gelanceerd. Dat is een nieuw record, zo deelde het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos mee.

De onbemande cargo Progress MS-08 was net voor middernacht Belgische tijd met een Sojoez-draagraket gelanceerd vanop de basis Bajkonoer in Kazachstan. Om 3.31 uur Belgische tijd werd het vrachtruimteschip aan het ISS vastgeklonken.

Volgens het gebruikelijke traject meert een Progress aan na ongeveer twee dagen, of 34 banen om de aarde. De snelste koppeling tot nu toe gebeurde na 5 uur en 39 minuten, vier banen om de aarde.

De nog snellere verbindingen - in ongeveer 3 uur en 30 minuten of twee banen om de aarde - zijn mogelijk dankzij een nieuw systeem van satellietnavigatie. In februari zou een Progress voor het eerst zo snel kunnen aanmeren, maar de lancering werd op het laatste moment afgeblazen. Uiteindelijk werd het traject zoals vanouds in twee dagen afgelegd.

Het Russische ruimtevaartagentschap wil het korte traject binnenkort ook gebruiken voor bemande vluchten.

Progress MS-09 heeft meer dan twee ton goederen mee voor het ISS, waaronder brandstof, zuurstof, water en wetenschappelijke uitrusting.

Momenteel wonen en werken er drie Amerikanen, twee Russen en een Duitser in het ISS.