Rusland stuurt humanoïde robot Fiodor naar ISS jv

22 augustus 2019

07u32

Rusland heeft een Sojoez-2.1a draagraket gelanceerd naar het ISS met daarin de humanoïde robot Fiodor. Hij zal tijdens zijn verblijf in het internationaal ruimtestation verschillende testen uitvoeren.

De lancering vond om 05.38 uur Belgische tijd plaats vanop de raketlanceerplaats Bajkonoer in Kazachstan. Zaterdag moet de raket aankomen aan het ISS, waar ze tien dagen zal blijven, tot 7 september.

Aan boord is een humanoïde robot, die 1,80 meter groot is en bijna 160 kilogram weegt. Fiodor is een Russiche voornaam, maar wordt in het Engels vertaald naar Fedor. Dat staat voor "Final Experimental Demonstration Object Research".

Fiodor heeft een eigen Instagram- en Twitterprofiel, waarop volgers een blik krijgen in het dagelijkse leven van de robot. Zo is te zien hoe Fiodor leert om een fles water te openen.

Aan boord van de ISS zal de robot verschillende taken uitvoeren onder toezicht van de Russische kosmonaut Aleksandr Skvortsov. Hij vervoegde het team in het internationaal ruimtestation een maand geleden. Hij zal de vaardigheden van Fiodor testen onder zeer lage zwaartekracht. Een van de belangrijkste vaardigheden van de robot is dat hij menselijke bewegingen kan imiteren, waardoor hij astronauten kan helpen of taken van hen kan overnemen.

"Hij moet vijf of zes taken uitvoeren die een geheim blijven", verklaarde Evguéni Doudorov, de verantwoordelijke van het bedrijf dat Fiodor ontwikkelde.